Ofrece gobierno del estado de México becas para alumnos de escuelas particulares para el ciclo 2025-2026

Los aspirantes deberán registrarse del 3 al 26 de septiembre. Consulta las bases en: http://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares._

Educación
Agosto 07, 2025 10:10 hrs.
TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), lanzó la convocatoria para el programa Becas de Exención EDOMÉX 2025-2026, dirigida a estudiantes de instituciones particulares incorporadas al sistema educativo estatal, desde el nivel preescolar hasta posgrado.

Este programa ofrece exención total o parcial del pago de colegiaturas durante el ciclo escolar 2025-2026; está dirigido a alumnas y alumnos con promedio mínimo de 8.5 (excepto en preescolar y primer año de primaria), que acrediten vecindad en el Estado de México y que no cuenten con otra beca pública o privada vigente.

Las y los aspirantes deberán registrarse en línea mediante el portal http://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares, del 3 al 26 de septiembre de 2025, de acuerdo con la primera letra de su CURP y las fechas establecidas en la misma convocatoria. Posteriormente, contarán con un plazo de cuatro días naturales para cargar su expediente digital completo a través de: http://seduc.edomex.gob.mx/becas/documentos.

Al respecto, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, destacó que esta acción se enmarca en los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que coloca a las y los estudiantes en el centro del proceso educativo, con el objetivo de que ejerzan su derecho a la educación de forma plena, equitativa e integral.

Reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, con una educación más justa, incluyente y centrada en el bienestar de las y los estudiantes, por lo que se busca garantizar que ninguna condición económica limite el desarrollo académico de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sin importar si cursan sus estudios en escuelas públicas o particulares.

El Secretario estatal dijo que apoyar a quienes estudian en instituciones particulares también forma parte de una visión de justicia social, ya que muchas familias realizan esfuerzos significativos para sostener la educación de sus hijas e hijos.

Los resultados se publicarán del 27 al 31 de octubre de 2025 en el sitio web oficial, donde las y los beneficiarios deberán imprimir su dictamen y entregarlo en su plantel.

Para orientación, están disponibles los teléfonos 722 213 88 94, 722 213 91 76, 722 214 55 88 y 722 214 66 81, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, o el correo electrónico: [email protected].

