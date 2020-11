Ofreció Insabi 600 plazas de Médico en Hidalgo; sólo han asistido 50

En Hidalgo aún están disponibles 550 de las 600 plazas para personal médico ofrecidas por el gobierno federal, mismas que no se han cubierto debido a la escasez de estos profesionales, informó el secretario de Salud Alejandro Efraín Benítez Herrera.



Entrevistado para Quadratín Hidalgo mencionó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), puso a disposición de la entidad 600 plazas para doctores durante la actual temporada de pandemia. Pero solamente se han acercado 50 médicos que fueron contratados.



"Nos se han llenado las restantes 550 vacantes No porque no se hayan hecho las convocatorias respectivas sino porque no hay médicos".



En el sector Salud Hidalgo hay más de 3,500 médicos en activo, explicó. Al contestar otras interrogantes el secretario de Salud afirmó que no habrá recorte en el monto de los aguinaldos destinado al personal médico. Esto a pesar de que en otras áreas de la administración pública Federal se aplicará ese mecanismo. Benítez Herrera dijo que el aguinaldo es una prestación que está contemplada en la ley y que se pagará en base a lo estipulado.José Luis Rico | QUADRATÍN HIDALGO