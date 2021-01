Oftalmólogo que hizo famoso cuando se vacunaba contra COVID-19 fue captado de fiesta

Alejandro Silva es un oftalmólogo mexicano que se volvió famoso en las redes gracias a una foto en la que lucía su hipertrofiado cuerpo mientras era vacunado contra el Covid-19, como parte del primer lote que arribó al país antes de fines del 2020. Sin embargo, ahora se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de un video viral en el que se le ve celebrando en una fiesta en una playa de Cozumel, Quintana Roo, pese a la contingencia sanitaria.



En Twitter, la usuaria @brendaruiza compartió unas imágenes en las que se observa al especialista de la vista junto al menos cinco varones, festejando todos juntos sin respetar la distancia social ni ningún tipo de medida sanitaria como el uso de cubrebocas. Aunque se desconoce la fecha del material, en las redes sociales comenzaron a cuestionar el hecho de que haya recibido la vacuna cuando aún falta personal esencial de salud en recibirla.





Incluso, Silva fue severamente criticado por tratar de exhibirse mostrando sus esculpidos pectorales cuando se le aplicó la vacuna hace unos días y presumirlo en su cuenta de Instagram, la cual fue configurada a privada tras hacerse viral. Hasta el momento, el protagonista del controvertido hecho no ha respondido a los señalamientos en su contra, que exigen que sea sancionado por su irresponsabilidad e imprudencia, informó el portal Sin Embargo.



Cabe resaltar que el caso del oftalmólogo -que en redes sociales se viralizó bajo el hashtag #LadyVacuna- llegó hasta las altas esferas del poder en México ya que el último jueves, durante su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguirán ’cuidando de que nadie abuse, de que no haya influyentismo (sic), de que nos esperemos a cuando nos toque el turno’, reportó el sitio web de El Diario de Yucatán.



¿Se acuerdan del oftalmólogo modelo Alex Silva quesque dijo que había justificación para q fuera vacunado?, ese q no atiende COVID y q se se la pasa de fiesta y viaje, pues ahorita anda en Cozumel echando fiesta a todo dar. Chingón cómo están llevando las vacunas... pic.twitter.com/ZdV4gXdRpW