OIT aboga por proteger mejor a los que laboran en casa

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO ABOGA POR PROTEGER MEJOR A LOS QUE TRABAJAN EN CASA, QUE SON MAS DE 260 MILLONES DE PERSONAS



+Trabajo interinstitucional permite vacunación en el país



+Permiten que en Brasil se aplique la vacuna SPUTNIK V



El aumento sustancial del trabajo a domicilio a raíz de la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficientes condiciones de trabajo de muchos trabajadores a domicilio, alrededor de 260 millones de personas en todo el mundo antes de la crisis.



Los trabajadores a domicilio, cuyo número ha aumentado sustancialmente debido a la propagación de la pandemia de COVID-19, deben gozar de mayor protección, según se señala en un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Puesto que el trabajo a domicilio tiene lugar en la esfera privada, en la mayoría de los casos es "invisible". En los países de ingresos bajos o medianos, por ejemplo, casi todos los trabajadores a domicilio (el 90%) desarrollan su labor de manera informal.



Suelen estar peor que los que trabajan fuera de casa, incluso en profesiones más cualificadas. Los trabajadores a domicilio ganan en promedio un 13% menos en el Reino Unido; un 22% menos en los Estados Unidos de América; un 25% menos en Sudáfrica y alrededor del 50% en la Argentina, la India y México.



Los trabajadores a domicilio deben afrontar asimismo mayores riesgos en materia de seguridad y salud y poseen un acceso más restringido a los programas de formación que las personas que no trabajan a domicilio, lo que puede repercutir adversamente en su trayectoria profesional.



En el informe Working from home. From invisibility to decent work (Resumen: El trabajo a domicilio: De la invisibilidad al trabajo decente) se pone de manifiesto asimismo que los trabajadores a domicilio no poseen el mismo grado de protección social que los demás trabajadores. También son menos proclives a formar parte de un sindicato o figurar en convenios colectivos.



Según estimaciones de la OIT, antes de la crisis de COVID-19 había alrededor de 260 millones de trabajadores a domicilio en todo el mundo, a saber, el 7,9% del empleo mundial; el 56% de esos trabajadores (147 millones) eran mujeres.



Entre esos trabajadores figuran personas que trabajan a distancia de forma ininterrumpida, así como una gran cantidad de trabajadores que llevan a cabo una labor no automatizada en el sector de la producción, por ejemplo, tareas de bordado, artesanía o montaje electrónico. Cabe destacar una tercera categoría de trabajadores, la de las personas que desempeñan su labor a través de plataformas digitales en el sector de la prestación de servicios, por ejemplo, tramitación de reclamaciones de seguros, edición de textos o inscripción de datos a los efectos de formación de sistemas de inteligencia artificial.



A lo largo de los primeros meses de la pandemia de COVID-19, en 2020, en torno a uno de cada cinco trabajadores realizó su labor a domicilio. Se prevé que los datos para 2020 en su conjunto, una vez que estén disponibles, pongan de relieve un aumento sustancial con respecto al año anterior.



Cabe esperar que la cantidad de trabajadores a domicilio siga aumentando a lo largo de los próximos años, según se desprende de los resultados del informe, de ahí la acuciante necesidad de volver a abordar las dificultades que afrontan los trabajadores a domicilio y sus empleadores.



Por lo general, la reglamentación del trabajo a domicilio es deficiente y el cumplimiento de la legislación vigente resulta complejo. En muchos casos, los trabajadores a domicilio son considerados contratistas autónomos y, en consecuencia, quedan excluidos del ámbito de la legislación laboral.



’Únicamente diez Estados Miembros de la OIT han ratificado el Convenio núm. 177, en virtud de cual se promueve la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y otros trabajadores asalariados; por otro lado, pocos países disponen de una política integral sobre trabajo a domicilio."



Janine Berg, economista principal de la OIT y coautora del informe señala que "muchos países cuentan con legislación, en ocasiones complementada mediante convenios colectivos, que permite colmar lagunas a fin de fomentar el empleo decente con respecto al trabajo a domicilio. Únicamente diez Estados Miembros de la OIT han ratificado el Convenio núm. 177, en virtud de cual se promueve la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y otros trabajadores asalariados; por otro lado, pocos países disponen de una política integral sobre trabajo a domicilio". ….



TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PERMITE QUE COMUNIDADES Y REGIONES APARTADAS APLIQUEN LA VACUINA CONTRA EL COVID-19



En todos los estados del país y en las comunidades más apartadas se inició este miércoles la vacunación a los trabajadores que de manera directa atienden la emergencia sanitaria por COVID-19.



La aplicación masiva de esta vacuna es un trabajo interinstitucional, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas los hospitales rurales del programa IMSS-BIENESTAR que se encuentran en estados como Chiapas o Veracruz ya cuentan con las dosis para suministrarlas en las comunidades más apartadas.



Esta acción permite – por ejemplo – que las vacunas se apliquen en los hospitales rurales del IMSS-BIENESTAR en Ocosingo, Altamirano, Guadalupe Tepeyac, Ocozocoautla y Motozintla, Chiapas.



De igual forma, esto beneficia a los hospitales de IMSS-BIENESTAR en Zongolica, Coscomatepec y Jáltipan, Veracruz, donde ya se inició inmunización al personal que se encuentra en la primera línea de atención a la pandemia.



Para la vacunación masiva están consideradas 11 categorías: médicos, enfermeras, Inhaloterapeutas, laboratoristas y químicos, técnicos radiólogos, camilleros, limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejadores de alimentos, asistentes médicas y trabajo social…..



RDIF Y UNIÃO QUÍMICA ACUERDAN SUMINISTRAR A BRASIL 10 MILLONES DE DOSIS DE LA VACUNA SPUTNIK V



El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de la Federación Rusa) y União Química, una de las principales compañías farmacéuticas brasileñas, acordaron el suministro a Brasil, en el primer trimestre de 2021, de 10 millones de dosis de Sputnik V, la primera vacuna contra el coronavirus registrada en el mundo. Las primeras entregas se realizarán en enero.



Dichos acuerdos se alcanzaron hoy durante una reunión entre el director general de RDIF, Kirill Dmitriev, y Fernando de Castro Márquez, presidente de União Química. Durante la reunión, las dos partes discutieron asuntos clave referentes a la cooperación en torno a la vacuna Sputnik V y otros esfuerzos conjuntos para combatir la pandemia de coronavirus.



Como parte de esta colaboración con União Química, RDIF brindó apoyo integral a la transferencia tecnológica necesaria para la producción de la vacuna Sputnik V en Brasil, incluida la provisión de documentación y biomateriales. Ya se ha iniciado la producción local de vacunas.



RDIF y União Química presentarán esta semana una solicitud para la aprobación de la vacuna Sputnik V por parte de los reguladores brasileños bajo autorización de uso de emergencia (emergency use authorization). La vacuna ya ha sido aprobada de acuerdo con este procedimiento en varios países, incluidos Argentina, Bolivia, Argelia, Serbia y Palestina. Los empleados de la Embajada de Brasil en la Federación Rusa están siendo vacunados con Sputnik V.



Kirill Dmitriev y Fernando de Castro Márquez también hablaron de la cooperación entre Rusia y Brasil dentro del grupo de los BRICS. Los socios presentarán una iniciativa para crear un grupo de trabajo de los países BRICS para la lucha conjunta contra el coronavirus y la cooperación en materia de vacunas.



La delegación de União Química también visitará los sitios de producción de la vacuna Sputnik V como parte de una visita a Rusia.



Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), dijo: ’Los socios de União Química fueron de los primeros, en todo el mundo, en expresar su interés en la vacuna rusa Sputnik V. Por nuestra parte, estamos listos para una cooperación integral en lo que concierne a su suministro y producción en el territorio de Brasil, para poder iniciar la vacunación de la población del país. Sputnik V es una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus, basada en una plataforma de vectores adenovirales humanos comprobada y bien estudiada. Varios países de América Latina ya están vacunando a sus poblaciones con Sputnik V y esperamos que Brasil se una a ellos en las próximas semanas "….