OIT: crisis sin precedentes en el mercado laboral

HAY EFECTOS ADVERSOS SIN PRECEDENTES EN EL MUNDO DEL TRABAJO, PROPICIANDO LA PERDIDA DE 255 MILLONES DE EMPLEOS DE TIEMPO COMPLETO



+Ante la falta de apoyo COPARMEX CDMX da paso



+Impiden dar servicio a metrobúses en Pino Suárez



Comienzan a vislumbrarse signos de recuperación en los mercados de trabajo de todo el mundo frente a los efectos adversos sin precedentes que produjo en ellos la pandemia de COVID-19 en 2020, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo.



Las nuevas estimaciones anuales de la séptima edición del Observatorio de la OIT: la COVID-19 y el mundo del trabajo, ponen de manifiesto efectos adversos generalizados en los mercados del trabajo a lo largo de 2020. Según esas estimaciones, a lo largo del pasado año la cantidad de horas de trabajo a escala mundial se redujo en un 8,8% (con respecto al cuarto trimestre de 2019), equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo. Esta pérdida es aproximadamente cuatro veces mayor que la que provocó la crisis financiera mundial de 2009.

Dicha pérdida de horas de trabajo obedece a la reducción de horas de trabajo de personas ocupadas, o a la disminución "sin precedentes" del nivel de ocupación, que afectó a 114 millones de personas. Cabe destacar que la disminución de la ocupación (81 millones de personas) constituyó, en el 71% de los casos, una salida de la fuerza de trabajo, más que del desempleo propiamente dicho; es decir, se produjo una salida del mercado de trabajo por no poder trabajar, probablemente debido a las restricciones de la pandemia, o porque las personas afectadas dejaron de buscar trabajo. El análisis del desempleo por sí solo subestima drásticamente el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral.



Estas pérdidas generalizadas provocaron una disminución del 8,3% de los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial (antes de que aplicaran medidas de apoyo para garantizar los ingresos), equivalente a 3,7 billones de dólares de EE.UU, o al 4,4% del producto interno bruto (PIB) mundial.



Las mujeres se han visto afectadas en mayor medida que los hombres por las consecuencias adversas de la pandemia en el mercado laboral. A escala mundial, la tasa de ocupación de las mujeres se redujo en un 5%, frente al 3,9% en el caso de los hombres. En particular, las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de salir del mercado de trabajo y de dejar de formar parte de la fuerza de trabajo.



Los trabajadores más jóvenes también se han visto particularmente afectados, ya sea por la pérdida de empleo, la salida de la fuerza de trabajo, o la incorporación tardía a la misma. La tasas de ocupación de los jóvenes (de 15 a 24 años) disminuyó en 8,7%, frente al 3,7% en el caso de los adultos. Ello "pone de relieve un riesgo muy elevado de una generación perdida", según se señala en el Observatorio.



En el informe se destaca asimismo una repercusión desigual por sector económico, zona geográfica y mercado de trabajo. Por otro lado, se pone de manifiesto la inquietud de que se produzca una "recuperación en forma de K", es decir, de que los sectores y los trabajadores más afectados se queden atrás durante el proceso de recuperación, lo que daría lugar a una desigualdad cada vez mayor, a menos que se adopten medidas correctivas.



El sector más afectado ha sido el de la hotelería y la restauración, en el que la tasa de ocupación se redujo en más del 20%, en promedio, seguido de los sectores del comercio minorista y las actividades de producción industrial. Por otro lado, la tasa de ocupación en el sector de la información y la comunicación, así como en el de las finanzas y los seguros, aumentó en el segundo y tercer trimestre de 2020. También se registró un aumento marginal en los sectores de la minería y la extracción de minerales, así como en los servicios públicos.



Pese al elevado grado de incertidumbre que aún existe, de las previsiones más recientes para 2021 se desprende que en la mayoría de los países se producirá una recuperación relativamente sólida en el segundo semestre del año, una vez que los programas de vacunación comiencen a surtir efecto.



En el Observatorio se consideran tres casos hipotéticos de recuperación, a saber, un caso de referencia, el caso más desfavorable, y el caso más favorable. En relación con el caso hipotético de referencia (basado en estimaciones de octubre de 2020 del Fondo Monetario Internacional), se prevé una pérdida del 3% de las horas de trabajo en todo el mundo en 2021 (con respecto al cuarto trimestre de 2019), equivalente a 90 millones de empleos a tiempo completo.



’Los indicios de recuperación que vemos son alentadores, pero son frágiles y muy inciertos, y cabe recordar que ningún país o grupo puede recuperarse por sus propios medios., ’ dijo Guy Ryder, Director General de la OIT



En el caso hipotético más desfavorable, en la hipótesis de que se produzcan avances lentos en el proceso de vacunación, se prevé una reducción de las horas de trabajo del 4,6%. En el caso hipotético más favorable, se prevé una reducción del 1,3%. El control de la pandemia, así como el aumento de la confianza de los consumidores y de las empresas, propiciarían el caso hipotético más favorable.



En todos los casos se prevé que la cantidad de horas de trabajo en las Américas, Europa y Asia disminuya más del doble que en otras regiones….



COPARMEX CDMX LANZA LA PLATAFORMA PARA FINANCIAR EMPRESAS



Porque ante la falta de apoyos del Gobierno de la Ciudad de México ’tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados o en la inacción viendo como las empresas y los empleos formales se nos mueren’, COPARMEX CDMX dio a conocer hoy el lanzamiento de la plataforma CONECTA de ayuda mutua para empresarios socios y no socios de la institución, con el objetivo fundamental de que puedan encontrar el flujo necesario en estos momentos críticos y salvar el mayor número posible de empresas.



Al realizar la presentación, Armando Zúñiga Salinas, presidente del centro Empresarial Ciudad de México informó que en CONECTA los empresarios encontrarán fuentes de financiamiento proporcionadas inicialmente por 40 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), con la posibilidad de incorporar a 300 más a nivel nacional, además de la banca privada con la que ya se tienen pláticas avanzadas.



Para iniciar la plataforma CONECTA tiene capacidad de ofrecer financiamiento hasta mil empresas con créditos que irían de los 100 mil a los 5 millones de pesos (500 mil pesos en promedio por crédito). COPARMEX CDMX considera que en un mes se podrá llegar a tener una bolsa de mil millones de pesos y esta cantidad se podría potenciar por 5 o 6 veces más con apoyos decididos de los Gobiernos Federal y Local, explicó el presidente del Centro Empresarial.



Para complementar un plan completo de ayuda mutua para las empresas y emprendedores, Zúñiga Salinas anunció que en próximos días ’presentaremos el Club de Inversionistas y la Incubadora de Empresas COPARMEX CDMX, con el objetivo fundamental de captar proyectos sustentables que se conviertan en nuevas empresas, para recuperar en algo los miles de negocios perdidos en los últimos meses’.



Acompañado por Hugo Paulino, socio de COPARMEX CDMX y CEO de las empresas HG BOX, participante del proyecto CONECTA, y de Carlos Landa Díaz, presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología de COPARMEX CDMX, Zúñiga Salinas reveló que también están ’trabajando con socios especialistas en seguridad sanitaria y protección civil para crear el Protocolo de Apertura de Empresas Seguras, que en su momento ofrecimos crear junto con el Gobierno de la Ciudad. Una vez con ese protocolo estaremos buscando abrir conforme a los acuerdos que establezcamos con la autoridad’.



Armando Zúñiga Salinas recordó que en tiempos complejos como los actuales, COPARMEX siempre ha asumido su responsabilidad histórica y ahora no será la excepción. La sociedad marca el rumbo y con esta visión es que hemos decidido avanzar sí o sí en la construcción de un liderazgo empresarial solidario para enfrentar los retos actuales.



Así, como se puede observar, dijo el presidente de la COPARMEX en la Ciudad de México, seguimos apostando con todo por la reactivación económica y CONECTA representa nuestra respuesta SOLIDARIA ’de empresarios para empresarios’ buscando encontrar un espacio de esperanza ante la adversidad y una muestra del liderazgo empresarial solidario con la sociedad, necesario para salir de esta crisis.



Finalmente, informó Zúñiga Salinas, podrán participar de los beneficios de la Plataforma CONECTA http://www.coparmexcdmx.org.mx/conecta.html socios y no socios no sólo de la Ciudad de México, sino también del resto del país, sean personas físicas o morales….



MPIDEN QUE SUBAN PASAJEROS A LOS METROBÚS EN EL METRO PINO SUÁREZ; LA AUTORIDAD CON LAS MANOS CRUZADAS



Por intereses laborales particulares de un grupo las 6 unidades tipo Metrobús del concesionario Corredor Tepalcates Tacubaya a las que el secretario de Movilidad Andrés Lajous dio el banderazo de salida para apoyo de los usuarios del Metro de la línea 2 de Pino Suárez a Taxqueña, permanecen paradas sin dar servicio porque trabajadores de otra empresa impiden la subida de usuarios, sin que ningún funcionario de la SEMOVI haga acto de presencia para evitar conflictos y ofrecer la transportación a los ciudadanos de esta capital.



Martín Ortiz Tejeda, director general de la empresa Corredor Tepalcates-Tacubaya (CTTSA) dio a conocer que finalmente la SEMOVI les ofreció incorporarlos a los servicios de apoyo tras analizar su queja presentada la semana anterior, sin embargo, sus seis unidades han permanecido paradas sobre la avenida José María Pino Suárez y el entronque con José María Izazaga a lo largo del día, porque no se les permite subir a los usuarios que salen de la línea 1 del Metro estación Pino Suárez, con destino hacia Taxqueña.



La transportación que darían estas unidades del Metrobús no sería con cargo al Sistema Metrobús, sino que el cobro sería pasaje en mano por la cantidad que cobra el Sistema de Transporte Colectivo Metro, es decir, de a 5 pesos. Sin embargo, siguen sin poder dar el apoyo a los pasajeros.



Esta acción del gobierno carece de la seguridad suficiente, por lo que de nada sirvió que los autobuses tipo Metrobús estén en el lugar. ’Nosotros ya estamos aquí, pero para evitar poner en riesgo a los pasajeros como también a nuestros propios compañeros trabajadores, hemos realizado llamadas a las autoridades para que vengan a solucionar el problema con la otra empresa y no lo hacen’, destacó Ortiz Tejeda.