Ojito a ciertos detalles: descubre la infidelidad con un selfie de Snapchat y es viral en TikTok [VIDEO]

La infidelidad es de los miedos más grandes en una pareja, sobre todo aquellas que no se han fortalecido con la confianza, la comunicación y el amor. Todos los factores suman a una situación de exposición que se realza aún más cuando hay precedentes. Entonces, si dudas, cada detalle puede ser importante, como le sucedió a esta mujer y su video es viral en redes sociales.



La usuaria de TikTok, Sydney Kinsch de 24 años, publicó un clip en su cuenta en el que explicó cómo se percató de que su novio le era infiel y todo a raíz de un ‘selfie’ enviado por Snapchat, la red social de mensajería instantánea y cuyos mensajes son poco duraderos.





El testimonio de la mujer da cuenta de cómo se percató que su pareja le era infiel, dejando en evidencia que no toda infidelidad tiene patas más largas o cortas, ya que en algún momento saldrá a la luz.



Solo bastó una imagen para destapar algo de lo que ella ya se olía con bastante anterioridad. Pues no solo sería aquella mujer que se refleja en los lentos oscuros de su pareja, sino de más de ellas que cayeron en sus redes y de las cuales se enteró un mes después.



’La vez que mi novio de cuatro años me dijo por Snapchat que me estaba siendo infiel’, escribió la joven en el video de TikTok que sumó miles de reacciones y comentarios, bordeando los 2.3 millones de reproducciones en apenas unos días.



