Olas crecen casi medio metro en Acapulco tras sismo de 7.5 en Oaxaca

ACAPULCO, Gro., 23 de junio de 2020.- Las olas en este puerto crecieron casi medio metro, después del sismo oscilatorio de magnitud 7.5 con epicentro en el vecino estado de Oaxaca.



La Coordinación General de Protección Civil municipal, indicó que de acuerdo con El Centro de Alerta de Tsunamis en México, el oleaje en Acapulco tuvo una variación de 47 centímetros sobre el nivel del mar.



En un reporte, la dependencia municipal resaltó que esta variación del oleaje no representó ningún riesgo para la población.



No obstante, pidió a la población mantenerse atenta a las recomendaciones emitidas por las autoridades y no acercarse al mar.



En un recorrido por la playa Tamarindos, El Morro y Tlacopanocha se constató que ciertas olas se elevaron más de lo normal, aunque no representó ningún riesgo.



Todo el mobiliario se encuentra encerrado, ya que desde hace varios meses las playas están cerradas por la pandemia del Covid 19.

Fuente: Quadratín