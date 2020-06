Olga Sánchez Cordero participa en encuentro virtual del Consejo del Women Economic Forum Iberoamericano 2020

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, participó este martes en el encuentro virtual del Consejo del Women Economic Forum Iberoamérica 2020, donde señaló que la nueva normalidad debe replantear lo que se hacía mal, no solamente en el cuidado de la salud, sino también la vida en sociedad en la que se ha dejado relegadas a las mujeres y mucho más a las indígenas y las que están en situación económica vulnerable.



Aseveró que en la nueva normalidad, a raíz de la pandemia por coronavirus (COVID-19), no se deben seguir reproduciendo roles de género estereotípicos y limitativos. ’Es imperante trabajar desde todas las aristas posibles para reducir la brecha de desigualdad que impera en el mundo entre mujeres y hombres’.



Durante la sesión digital que contó con la presencia de la presidenta de Women Economic Forum Iberoamérica, Michelle Ferrari, la titular de Gobernación refrendó que una de las lecciones más importantes es que la pandemia también es de desigualdad y es una realidad que se debe combatir porque las mujeres nuevamente han visto afectado su derecho al libre desarrollo de su personalidad debido a las desigualdades estructurales del sistema heteropatriarcal.



Indicó que diversos estudios comprueban que las mujeres son las que están soportando la mayor carga de las tareas domésticas durante el confinamiento, limitando su desarrollo personal y profesional, agravando problemas que ya enfrentaban antes de la pandemia, mermando su salud emocional y situación económica.



’Numerosos expertos han señalado que ante eventos estresantes como esta pandemia y las recesiones económicas los casos de violencia doméstica se recrudecen. Es una realidad que no podemos obviar y que debemos combatir’, abundó.



En este sentido, la secretaria Olga Sánchez Cordero reiteró la necesidad de que los derechos de las mujeres sean un pilar de la nueva normalidad. ’Este nuevo mundo no será tal, sin la participación activa de las mujeres’.



Instó que ha llegado el momento en el que la existencia tangible de los derechos sea más importante que su existencia formal, ’debemos ser capaces de construir andamiajes institucionales eficientes, alejados de las pretensiones políticas para asegurar que los derechos sean una realidad para todas las personas. Hemos aprendido que es hora que los derechos sociales, económicos y culturales sean efectivos y, en caso contrario, justiciables’.



Indicó que se ha confirmado la importancia que tiene para los Estados democráticos y constitucionales recuperar la tutela efectiva de los derechos, toda vez que el acceso a los servicios de salud debe ser una garantía para toda la ciudadanía.



’Desde el ejercicio del gobierno debemos ser capaces de planear, proyectar y ejecutar políticas públicas encaminadas a la protección de la salud de las personas desde una perspectiva de prevención, es decir, debemos priorizar aquellas políticas y proyectos de legislación que combatan la mala alimentación, obesidad y consumo de azúcares refinados. El futuro de la salud depende de lo que hagamos hoy en la prevención de enfermedades y la promoción de una vida sana’, reafirmó.



El Gobierno de México –añadió– ha apostado por la fuerza de los programas sociales, no con fines electorales, sino de desarrollo. Y en lo que respecta a la situación que se vive a causa de la pandemia, la secretaria Olga Sánchez Cordero recalcó el trabajo basado en una multiestructura de las instituciones de la federación con un enfoque transversal en la que se avanza en la política en contra de la violencia que sufren las mujeres en el autoconfinamiento.



De manera personal, la secretaria de Gobernación ratificó su compromiso para construir una política interior en la que las mujeres tengan mayor representación y peso en la toma de decisiones, ’una que se ocupe de defender a cabalidad sus derechos, porque esta dependencia dejó de ser la secretaría de la imposición y lo es ahora de los derechos’.



El Women Economic Forum es un foro enfocado en la economía de la mujer; este encuentro realizado anualmente busca apoyar iniciativas para el progreso económico de este sector de la población. En 2020 será llevado a cabo de manera virtual del 25 al 27 de agosto.



Por primera ocasión reunirá digitalmente a personalidades de Iberoamérica en los ámbitos político, empresarial, económico, deportivo, social, educativo y cultural a nivel nacional e internacional, a fin de reconocer y conectar liderazgos.