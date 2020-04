Omar Fayad confirma renuncia de director de Hospital General de Pachuca.



-"Requiero que los funcionarios respondan a la expectativa’ dijo el mandatario sobre la baja de Francisco Chong Barreiro



Juan Ricardo Montoya



Tras puntualizar que requiere "que los funcionarios respondan a la expectativa’ esta tarde el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses confirmó la información de Líderes Políticos que desde el sábado dimos a conocer sobre la renuncia del director del Hospital General de Pachuca Francisco Chong Barreiro.



Es la segunda baja en el sector salud de la entidad en las últimas 48 horas luego de que el domingo Simón Vargas secretario de gobierno de la entidad anunció la dimisión de Marco Antonio Escamilla.



Pese a que el argumento que se dio a conocer de que Escamilla había renunciado por motivos de salud aunque nunca se informó la supuesta enfermedad que padecía, Fayad dijo que respetaba las decisiones de ambos exfuncionarios "pero estoy en un momento en que requiero que los funcionarios respondan a la expectativa’.



Comentó que la contingencia para evitar un contagio de Covid-19 requiere un triple esfuerzo y que en el caso de Francisco Chong estaba bajo mucha presión.



" En este momento no puedo permitir relajamiento, en donde debe haber un estricto control, responsabilidad y lealtad’.



Por ello decidió hacerse cargo de manera personal de la Operación Escudo para combatir a la enfermedad de origen asiático.



’Estos temas no pueden esperar, la salud de los mexicanos no puede esperar’.



Francisco Chong Barreiro llevaba 15 años al frente del nosocomio.



Sobre la situación del estado en relación al Coronavirus, Fayad aseguró que hasta el momento no se ha registrado un solo caso positivo, ya se han puesto en marcha acciones preventivas como la instalación de un hospital móvil ( Hospital de Respuesta Inmediata).



Tal como publicó Líderes Políticos la solicitud de renuncia de Chong Barreiro se generó la noche del sábado durante una visita sorpresa de Fayad al Hospital General de Pachuca.



Con un tapaboca cubriendo parcialmente el rostro Fayad acudio al hospital para hacerse la prueba de detección del coronavirus pero recibió una pésima atención del personal.



Tras quitarse el tapaboca procedió a inspeccionar el área de urgencia donde halló pacientes en los pasillos sin tener la mínima atención.



La gota que derramó el vaso fue el trato despótico de Chong hacía un paciente a quien se negaba a operar, lo que generó un regaño por parte del mandatario al funcionario quien se negó a cumplir la orden de Fayad de operar al paciente en ese mismo momento.



Tras esto le pidió su renuncia.



Ha trascendido que desde la mañana del domingo se lleva a cabo una exhaustiva auditoria al Hospital General de Pachuca.