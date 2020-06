Omar Fayad pone en marcha hospital especializado para atención de Covid-19.



- Hidalgo cuenta con 8 Hospitales de Respuesta Inmediata, ubicados estratégicamente en la entidad.



-En coordinación con Sedena e Insabi, 4 de ellos.



El gobernador Omar Fayad y el comandante de la 18va Zona Militar, general de brigada del Estado Mayor César Cuauhtémoc Menchaca Campos, supervisaron las instalaciones y equipamiento del Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19 Sedena-Insabi en Pachuca.



La infraestructura hospitalaria puesta en marcha es el resultado de la reconversión del Hospital Materno-Infantil, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para la atención de la pandemia, como parte del Operativo Escudo.



’No bajemos la guardia en esta contingencia, quedémonos en la medida de lo posible en casa, ya que una pandemia no se termina de la noche a la mañana’, exhortó el mandatario.



Destacó que Hidalgo ha sido ejemplo nacional en respetar las medidas de prevención, gracias a ello somos uno de los tres estados que ha logrado reducir número de contagios en el país y controlar la movilidad; en el último rubro pasó de los últimos lugares a los primeros.



Informó que el próximo 15 de junio se darán a conocer los ajustes y la revisión que se ha hecho para fortalecer el trabajo, en particular en materia de movilidad y acciones preventivas de salud, para continuar con el cuidado de las familias hidalguenses.



El pronóstico para Hidalgo, durante la contingencia sanitaria, si se continúa en el camino del trabajo, la responsabilidad y esfuerzo, tanto de autoridades como de la sociedad, es que no colapsará, puntualizó.



El hospital puesto en funciones se suma a los que iniciaron actividades el 3 de junio en Huichapan, Metztitlán y Zimapán, operados por personal de la Sedena.



Además de los cuatro Hospitales de Respuesta Inmediata Covid-19 en Actopan, Huejutla, Huehuetla y Pachuca.



El espacio puesto en marcha, forma parte de la infraestructura para atender a pacientes infectados por Covid-19, fortaleciendo los servicios médicos de la región metropolitana. Cuenta con 35 camas de atención hospitalaria y 15 camas de terapia intensiva con ventilador. La plantilla laboral está conformada por 119 personas, entre militares y profesionales de la salud.



El objetivo de los Hospitales de Respuesta Inmediata Covid-19 es proporcionar infraestructura médica estratégicamente en el territorio del estado, para cubrir las diferentes regiones de Hidalgo durante esta pandemia.



Actualmente Hidalgo cuenta con ocho hospitales especializados en casos positivos de Covid-19, lo que representa 560 camas y 87 espacios para terapia intensiva.



Al finalizar el recorrido por las instalaciones, el gobernador dio a conocer el nombramiento del doctor José Domingo Casillas Enríquez, como subsecretario de los Servicios de Salud.