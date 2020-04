Omar Fayad respalda a trabajadores y empleados

CON HIDALGO TRABAJA Y SEGURO DE DESEMPLEO FAYAD RESPALDA A TRABAJADORES Y EMPRESARIOS



-STPSH supervisará a empresas con actividades no esenciales y

centros laborales en funcionamiento



-Ha recibido 327 solicitudes para el Seguro de Desempleo y

114 solicitudes de proyectos productivos



-Oferta 275 vacantes a profesionales de la salud



En conferencia de prensa vía streaming, los titulares de las secretarías de Gobierno, Ejecutiva de la Política Pública Estatal, del Trabajo y Previsión Social, de Salud; Simón Vargas Aguilar, José Luis Romo Cruz, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, Alejandro Benítez Herrera, respectivamente; así como el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), Sergio Vázquez Salazar, informaron sobre las medidas extraordinarias implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el coronavirus Covid-19.



Como parte de las 43 acciones implementadas por el gobernador Omar Fayad, en las tres etapas de la pandemia, destaca el Seguro de Desempleo dirigido a personas asalariadas y no asalariadas, además de la bolsa de trabajo, como parte de la iniciativa Hidalgo Trabaja conformada por 1570 vacantes de diferentes profesiones y oficios; así como 275 fuentes laborales a profesionales de la salud.



María de los Ángeles Eguiluz Tapia expuso que personal de la dependencia realizará inspecciones extraordinarias en los centros de trabajo de la entidad para verificar dos puntos en particular: ’a aquellas empresas que continúan funcionando y que son consideradas como actividades no esenciales, además de las inspecciones dirigidas a los centros de trabajo que continúan en funciones por realizar actividades esenciales, pero que estas últimas cumplan para su operación con todas las medidas emitidas por la autoridad sanitaria’, expresó.



Las actividades necesarias para atender la emergencia se refieren a la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema nacional de salud, Seguridad pública y Protección ciudadana, así como sectores fundamentales para la economía como financieros, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos; gasolineras y gas; generación y distribución de agua potable; industria de alimentos y bebidas no alcohólicas; mercados de alimentos; supermercados; tiendas de autoservicio; abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria; agroindustria; Industria química; productos de limpieza; ferreterías; servicios de mensajería; guardias de labores de seguridad privada; guarderías y estancia infantiles; asilos y estancias para personas adultas mayores; refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia; servicios funerarios y de inhumación; servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles).

Así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación: producción de acero, cemento y vidrio, así como los servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, privado y social; las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales de gobierno; las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables.



La funcionaria informó que las consecuencias para los centros de trabajo que incumplan con las medidas emitidas por la autoridad sanitaria, serán la imposición de una multa cuyo monto oscila entre 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir de 21,720 pesos a 434,400 pesos. Asimismo, se notificará a la autoridad sanitaria para que emita las sanciones administrativas correspondientes, así como al Ministerio Público para que realice la investigación de la posible constitución de un delito.



En lo que respecta al Seguro de Desempleo, Eguiluz Tapia señaló que la dependencia a su cargo ha recibido hasta el momento 327 solicitudes, así como la requisición de 114 apoyos para proyectos productivos y con ello “atender de manera puntual la instrucción del gobernador Omar Fayad de apoyar a quienes se dedican a algún oficio”.



Los detalles para obtener el seguro de desempleo y requisitos están disponibles en http://empleo.hidalgo.gob.mx/ o en el correo electrónico [email protected] o vía telefónica al 771170 0430 de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Atención en oficinas sólo previa cita.



Durante las tres fases de la contingencia sanitaria el gobernador Omar Fayad ha implementado 43 medidas, mismas que la población puede consultar en el micro sitio disponible en la página del Gobierno del Estado de Hidalgo o bien a través de la línea 800 500 contigo (2668446).