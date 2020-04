Omiso delegado de movilidad en región Texcoco

Usuarios del transporte de pasaje, se han viendo quejando por lo sucio de unidades que no son aseadas, como los de la empresa ADT, que salen de Chiconcuac pasando por Texcoco y llegan al Metro Zaragoza: no les da tiempo de lavarlas, coinciden supuestos operadores que no cuentan con recursos materiales para tal fin, el gasto sale de su bolsa porque tienen que entregar las cuentas completas.



Camiones grises, demasiado mugrosas en la parte interior, llenas de líquido y manchadas de alimento chatarra, ventanillas contaminadas que hasta las moscas están pegadas, pasajeros sin cubre bocas y con gripe, no hay sanidad para cumplir con los protocolos contra la pandemia del COVID-19.



El personal de la delegación regional de Movilidad en Texcoco, engañan al secretario estatal Raymundo Martínez Carbajal, no se le vislumbra por ninguna parte, menos para que este al pendiente de las aplicaciones sanitarias dentro de las unidades, así como en las rutas locales; vagonetas que tampoco cumplen con la sanidad requerida, el ejemplo que los mismos líderes repartieron panfletos preventivos de la pandemia, pero ni ellos portan cubre bocas.



A pesar, que llaman a los operadores y usuarios de transporte público a respetar la sana distancia a bordo de las unidades, así como a utilizar cubrebocas durante todos los trayectos, para enfrentar la Fase 3 del Coronavirus.



Detallan, que también se reducirá el número de unidades que prestan el servicio en 50%, esto es, permanecerán en circulación para satisfacer las necesidades indispensables de movilidad alrededor de 80 mil camiones, micros, vagonetas y taxis, registrados ante la Secretaría de Movilidad



Mientras, Martínez Carbajal subrayó que en el caso de los operadores, deberán usar también guantes, además de cubrebocas, durante todos los traslados.



También exhortó a los operadores a intensificar las acciones preventivas a bordo de las unidades y continuar con la sanitización de pasamanos, asientos, timbres, ventanas, puertas y volante.