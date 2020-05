www.guerrerohabla.com



OMS advierte sobre segunda cuarentena. La Organización Mundial de la Salud apunta que hay naciones que se encuentran relajando sus medidas ante la pandemia.



Ginebra, Suiza. mayo 7, 2020.-Tedros Adhanom Ghebreyesus, director del organismo internacional, señaló que si los países no mantienen disciplina en sus territorios, podrían darse nuevos brotes del coronavirus.

’El riesgo de regresar al confinamiento sigue siendo muy real si los países no manejan la transición de manera extremadamente cuidadosa y con un enfoque gradual’.

Por lo que nuevamente se enfatizan seis criterios que deben de seguir los gobierno ante la crisis del Covid-19.



OMS pide no bajar la guardia o seguirá la cuarentena



Vigilancia, aislamiento, realización de pruebas para detectar al virus, rastreo de contactos, medidas preventivas en centros labores y escuelas, además de contar con tratamientos y por último, cooperación de la ciudadanía ante las indicaciones gubernamentales.

Destacó el galeno, que diariamente se acumulan 80 mil nuevos casos a nivel mundial, por ello la importancia de mantener las medidas de contención para el virus.

Sosteniendo que estas cifras no son solo números, ’todos y cada uno de los casos son una madre, un padre, un hijo, una hija, un hermano, una hermana o un amigo’.

’Los sistemas sanitarios fuertes y resistentes son la mejor defensa contra brotes y epidemias, así como contra las múltiples amenazas a la salud a las que se enfrentan cada día millones de personas en todo el mundo’.

A través de señal internacional, el funcionario de la ONU advirtió que el riesgo de volver al bloqueo sigue siendo ’muy real’ si los países no manejan la transición de las restricciones con mucho cuidado.