OMS cree que 10% de la población mundial ya tuvo Covid

Ginebra, Suiza.06 octubre, 2020.- La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 10 personas en todo el mundo posiblemente ya se infectó de coronavirus, lo cual deja a la gran mayoría de la población mundial aún vulnerable a la enfermedad.



Durante el periodo extraordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva de 34 miembros de la OMS centrada en Covid-19, Michael Ryan, jefe de emergencias del organismo, dijo que "nuestras mejores estimaciones actuales nos dicen que alrededor del 10% de la población mundial puede haber sido infectada por este virus".



El especialista agregó que las cifras varían de zonas urbanas a rurales y entre diferentes grupos, pero que en última instancia significa que "la gran mayoría del mundo sigue en riesgo".



Ryan dijo que los brotes están aumentando en partes del sureste de Asia y que los casos y muertes también aumentan en partes de Europa y la región del este del Mediterráneo.



"Ahora nos dirigimos a un período difícil. La enfermedad continúa propagándose", agregó.



La estimación —que ascendería a más de 760 millones de personas sobre la base de la población mundial actual de alrededor de 7.600 millones— supera 21 veces la cantidad de casos confirmados contabilizados tanto por la OMS como por la Universidad Johns Hopkins, cuyas cifras actuales son más de 35 millones en todo el mundo.



MINUTO DE SILENCIO



Durante la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, el director Tedros Adhanom Ghebreyesus pidió un minuto de silencio para honrar a las personas que han fallecido víctimas del Covid-19.



"Los números pueden cegarnos a la realidad de que cada vida perdida es de alguien que amó y fue amado por otros: la madre, el padre, la hermana, el hermano, la hija o el hijo de alguien. Ellos son la razón por la que estamos aquí.



"Me gustaría invitarlos a unirse a mí para hacer un momento de silencio para honrar a los que hemos perdido".



Tedros expresó en su discurso de apertura, que parece increíble pensar que cuando dicha Junta se reunió en febrero, solo hubo 151 casos y 1 muerte fuera de China de lo que ahora se llama Covid-19.



En la actualidad, se han notificado a la OMS casi 35 millones de casos de Covid-19 y se informa que más de 1 millón de personas han perdido la vida. El número real es ciertamente mayor.



"Aunque todos los países se han visto afectados por este virus, debemos recordar que se trata de una pandemia desigual".



Y detalló que diez países representan el 70% de todos los casos y muertes notificados, y solo tres países representan la mitad.



TEMPORADA DE INFLUENZA



Con la temporada de influenza del hemisferio norte acercándose y el aumento de casos en muchos países, el director de la OMS expresó que hay tres prioridades clave para los próximos 3 meses.



Primero, se debe aprovechar todo el potencial de ACT Accelerator.



Actualmente, la brecha de financiamiento para ACT Accelerator es de 34 mil millones de dólares, y ahora se necesitan 14 mil millones de dólares para mantener el impulso.



"Esto no es caridad. Es la forma más rápida de poner fin a la pandemia y catalizar la recuperación económica mundial".



En segundo lugar, señaló que todos debemos continuar aprovechando al máximo las herramientas que tenemos: higiene de manos, distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, máscaras, ventilación, vigilancia, aislamiento, atención compasiva, rastreo de contactos y cuarentena.



Y tercero hizo el llamado de nuevo a la solidaridad.



"Nunca me cansaré de llamar a la solidaridad. Señalar con el dedo no evitará una sola infección. Repartir la culpa no salvará una sola vida".