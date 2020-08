OMS dice que sí ’hay esperanza’ para encontrar una vacuna contra el COVID

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este jueves que hay esperanza para encontrar una vacuna contra el coronavirus, con seis ensayos de vacunas que actualmente están en ’muy buena etapa’.



’Hay esperanza, pero al mismo tiempo, si no sabemos los resultados de los ensayos clínicos, no podemos decir que tenemos vacunas’, explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El lunes, Adhanom dijo que aunque existían potenciales vacunas en la fase tres de ensayos clínicos, ’no hay una solución mágica en este momento y puede que nunca la haya’.



La razón por la que dije eso, explicó hoy el inmunólogo, es porque las personas tienen esperanza en la vacuna, pero no están aplicando las herramientas disponibles actualmente.



’Los gobiernos deben hacer pruebas, rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena. Al mismo tiempo, las comunidades, los ciudadanos, deben hacer lo que se espera de ellos: distanciamiento social, lavado de manos y uso de cubrebocas’, señaló.



’Si usamos estas herramientas, podemos suprimir y controlar la epidemia’, dijo.



De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, hasta este jueves se han confirmado más de 18 millones de casos de COVID-19 y 709 mil muertes en todo el mundo.



A la espera de una vacuna

La OMS tiene un listado de los proyectos de vacuna contra el coronavirus que han presentado distintos laboratorios, así sus datos publicados (se actualiza continuamente y puede ser descargado aquí).



Hasta el 31 de julio, el organismo ha contabilizado 165 candidatas de vacuna. De ellas, 26 se encuentran en fase clínica, lo que significa que ya realizan pruebas en seres humanos.



Seis proyectos (Sinovac, Moderna, BioNTech, Universidad de Oxford, Instituto de Productos Biológicos de Beijing y la del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan) están actualmente realizando pruebas de fase 3.



Esta fase implica que la vacuna ya demostró, en sus estudios previos, seguridad y alguna respuesta inmune –datos que en ocasiones se publican con intenciones comerciales–, pero no está garantizado que puedan generar los anticuerpos necesarios que eviten que una persona se enferme de COVID-19, ni está autorizada su producción o venta.



