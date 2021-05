OMS recomienda incluir a guardias de seguridad privada en política de vacunación de México

ASUME y Cámara de Diputados exhortan al Ejecutivo Federal sean inmunizados alrededor de 500 mil trabajadores de este sector. Día a día están expuestos en la primera línea de posibles contagios como son hospitales COVID-19. Por la importancia de sus operaciones en la seguridad nacional y en el resguardo de posiciones estratégicas es que deben ser inmunizados, señala Armando Zúñiga.



Por tener un alto riesgo de contagio los servicios que prestan los guardias privados porque son esenciales para la seguridad de la población, de forma responsable la Organización Mundial de la Salud (OMS) los incluyó dentro de los grupos que deben ser inmunizados prioritariamente; sin embargo, no fueron incluidos en II Etapa de la Política Nacional de Vacunación (PNV).



La OMS aconseja en su Marco de Valores para la asignación y priorización de la vacunación COVID-19, la inmunización prioritaria de dichos cuerpos de seguridad y también de emergencia como son bomberos, cuerpos de rescate y de protección civil.



Es por ello que, Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), y la Cámara de Diputados, han exhortado al Gobierno federal a incluir a alrededor de 500 mil guardias de seguridad privada en II Etapa de la Política Nacional de Vacunación, ya que día a día estos elementos están expuestos en la primera línea de posibles contagios como son hospitales COVID-19; así como en operaciones en la seguridad nacional y en el resguardo de posiciones estratégicas del país, por lo que es justo sean considerados contra el SARS-Cov2, en México.



Armando Zúñiga Salinas, titular de ASUME, precisó que la inclusión de los guardias a la PNV, beneficiaría directamente a un 30% de los 500 mil que diariamente están más expuestos a posibles infecciones. ’La inmunización a los integrantes de seguridad privada sería para aquellos que brindan servicio en áreas de alto riesgo de contagio como hospitales COVID-19 y hospitales generales, así como para quienes se encuentran en áreas estratégicas para la continuidad de la operación de los servicios básicos como transporte, comunicaciones, energía, abasto de alimentos, por mencionar algunos’, detalló.



El empresario Zúñiga Salinas al recordar que el 20 de enero pasado solicitaron estar dentro del sector prioritario porque su función es estratégica para la continuidad del país y a nombre de ASUME, expuso que mientras el gobierno de la República toma una decisión en sentido positivo, la industria de la seguridad privada mantendrá sus protocolos de seguridad en todos los puestos que tienen a cargo en el país, para seguir siendo un factor positivo en la contención de la pandemia.



Dijo que en ASUME se recibe con simpatía y entusiasmo la noticia de que en la Cámara de Diputados el legislador Juan Martín García Márquez, propuso y, fue aprobado, un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal de que incluya a los guardias de seguridad privada en la II Etapa de la Política Nacional de Vacunación.



En las consideraciones del diputado, apuntó, se destaca que la PNV no incluyó al personal de seguridad pública ni privada, tampoco se consideró vacunar prioritariamente a bomberos y demás cuerpos de rescate y protección civil, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejaba en su Marco de Valores para la asignación y priorización de la vacunación COVID-19, la inmunización prioritaria de dichos cuerpos de seguridad y emergencia.



Además, destacó que el legislador lamentó que las personas integrantes de estos grupos de trabajadores no han podido recurrir al confinamiento para evitar ser contagiados y han atendido sus labores, a pesar de tener un alto riesgo de contagio porque los servicios que prestan son esenciales para la seguridad de la población, por lo que de forma responsable la OMS incluyó a los servicios de seguridad y rescate dentro de los grupos que deben ser inmunizados prioritariamente.



También, refirió Zúñiga Salinas que el legislador García Márquez recordó que el pasado 12 de enero de 2021 se publicó una segunda versión de la PNV, donde se estableció un calendario donde solo se incluyó al personal de salud como único grupo prioritario para ser inmunizado, y los miembros de los cuerpos de policía (pública y privada), bomberos, rescatistas, y miembros de protección civil, deberán esperar a ser vacunados de acuerdo con su edad.



