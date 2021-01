ONU: La lucha por las vacunas

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ONU ha solicitado a Pzifer reducir sus entregas de vacunas a los países con los que tiene contratos, es decir, los que han asegurado el biológico mediante pagos anticipados para acceder temprano a su adquisición y poder llevarlos a sus países en beneficio de los suyos en detrimento de quienes no lo pueden hacer.

De esa manera, la ONU pretende un acceso justo a las vacunas: les quita a unos países para entregarlos a otros y evitar el acaparamiento por parte de los que tienen mayores posibilidades de asegurarse del medicamento para proteger a sus habitantes, prevenir la enfermedad o reducir la mortalidad en un trato igualitario, el mismo que reclamó a principios de año el tabasqueño.

El presidente López Obrador dijo en Guerrero, donde realizó una gira de fin de semana, que está de acuerdo con la postura de la ONU y que eso no afecta a nuestro país, pues se está en tratos con la vacuna china, con la rusa y con AstraZeneca, con lo cual se garantiza el programa de vacunación en el país donde efectivamente se está vacunando.

Eso nos da autoridad moral, dijo el Presidente, porque en algunos países no la han aplicado, la mantienen en refrigeración y eso ha provocado inconformidad de la población que reclama a sus autoridades darle el uso correspondiente que en México se hace, la vacuna conforme llega es aplicada y hay estados como Oaxaca y Guerrero que ya las agotaron, y eso es bueno, señaló.

TURBULENCIAS

En contra de los gandallas

El presidente de México se refirió a que tiene conocimiento de cuando menos 4 casos de agandalle de funcionarios y personas influyentes que se han brincado la fila para ser vacunados, sin que les toque su turno. Yo me esperaré de acuerdo a edad, indicó al pedir a la población que denuncie los casos de abusos de personas que aprovechan sus posiciones para ser vacunados. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aclaró que los servidores de la Nación como parte de las brigadas correcaminos que vacunan por el país, tienen derecho a ser vacunados porque son personal de salud y están en primera línea de combate…El gobernador Alejandro Murat reconoció la colaboración del sector privado para realizar cierres escalonados en comercios y otros prestadores de servicios a partir de este lunes 18, ante el aumento de los casos de covid-19; indicó que el estado se encuentra en color naranja y es necesario tomar nuevas acciones para mitigar los efectos de la pandemia…A unas horas de que asuma el poder Joe Biden, Washington es una fortaleza. Se han desplazado a miles de soldados, en tanto que otros miles de hondureños continúan su recorrido hacia la Unión Americana y el nuevo presidente alista ya los decretos para echar abajo políticas racistas, discriminatorios y contrarias al desarrollo internacional que impulsó durante su malograda administración el presidente Donald Trump, que desde que era candidato dio el perfil belicoso de retroceso que sólo satisfizo a las fuerzas más reaccionarias de su país y que hoy serán corregidas por un presidente más sensato, con amplio apoyo popular y carismático. Y en tanto unos le apuestan a la ruptura o enfrentamiento con el presidente López Obrador, lo cierto es que el tabasqueño tiene tablas suficientes como para conquistas de nueva cuenta la simpatía del principal inquilino de la Casa Blanca. No es, de ninguna manera, un improvisado en política, conoce mejor que nadie las entrañas del poder…

