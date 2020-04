ONU propone plan mundial para combatir el COVID 19 en las regiones más pobres

Recientemente la ONU afirmo que la pandemia del COVID 19 amenaza a toda la humanidad, por lo cual el secretario general de la organización, Antonio Guterres, lanzó un plan mundial el cual se prevé se extienda hasta diciembre para poder contener y contrarrestar el mortal virus, la meta principal de esta estrategia es recaudar donaciones de incluso dos mil millones de dólares.



El plan lleva por nombre ’Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19’, y se trata de enviar todas las donaciones para combatir el virus en las regiones más pobres del mundo, cubriendo asi las necesidades de las personas más vulnerables.



’No solo basta una respuesta individual de cada país’ Afirmo el ex primer ministro portugués, tomando como ejemplo la perspectiva de los millones de muertos que podría dejar a su paso el virus si no se contiene en lugares donde la ayuda es escasa, esto podría provocar una catástrofe sanitaria difícil de controlar.



Mundialmente, el mortal agente patógeno ha dejado a su paso más de 20 mil muertos y 427 mil casos positivos en 181 países. El coronavirus comienza a afectar países donde las crisis humanitarias ya son costumbre, causadas por desastres naturales o cambios climáticos. El secretario general se lamentó pues estas personas no cuentan con un hogar donde practicar el aislamiento y tampoco cuentan con los productos básicos como agua y jabón para protegerse de la forma más sencilla: lavarse las manos.



Este plan de acción pretende cubrir los meses entre abril y diciembre de 2020, previniendo así una crisis mayor. Los dos mil millones de dólares, incluirán los llamados a donaciones lanzados por diferentes agencias a fin a la ONU (Como OMS, PAM y UNICEF).



La OMS tendrá un fondo de 450 MDD, UNICEF 405 MDD y el PAM (programa mundial de alimentación) recibirá 350 millones. Según propias palabras de Guterres, si se financian adecuadamente los recursos, este plan salvara miles de vidas.

De igual manera, Guterres pidió a los miembros activos de la ONU seguir alimentando el fondo del plan, el cual actualmente beneficia a más de 100 millones de personas mundialmente. Sin esos fondos la pandemia podría dar puerta a otras enfermedades como cólera.