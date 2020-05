ONU y gobierno lanzan #NoEstásSola para prevenir violencia de género en encierro

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y el Gobierno de México lanzaron la campaña #NoEstásSola, la cual busca prevenir la violencia contra las mujeres en el hogar durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.



’Durante el distanciamiento físico a causa de Covid-19, la violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos en el hogar se ha incrementado en todo el mundo. Y México no ha sido la excepción’ detalló la ONU Mujeres en un comunicado de prensa.



El hogar no siempre es el lugar más seguro para las mujeres y sus hijos, puesto que la violencia proviene de sus seres cercanos: el esposo, la pareja, el padre, los tíos o amigos, indicó.



En ese sentido, la Iniciativa Spotlight emitió esta campaña para difundir un video donde se le dé a las mujeres de México un mensaje sobre la situación de violencia que se puede desencadenar al interior de sus casa, así como la ayuda que puedan obtener.



’Es un llamado para que busquen y obtengan ayuda, así como una forma de visibilizar y contribuir a la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres en el hogar’, subrayó la instancia.



Otro de los objetivos del proyecto es indicarle a las víctimas de violencia de género las instituciones y organizaciones que están diseñadas para su atención y acompañamiento, apuntó.



Por su parte, las secretarías de Gobernación y de Bienestar en México se sumaron a la campaña #CuidaAQuienTeCuida, la cual es por organizada por el Centro de Apoyo y Capacitación para el Empleadas del Hogar (CACEH) con la intención de hacer un llamado de solidaridad con las personas trabajadoras del hogar.



Los patrones de las empleadas domésticas tienen la obligación de cubrir los gastos en materia de salud, ya que las trabajadoras no cuentan con seguridad social, además que deben pagar su sueldo íntegro durante la emergencia sanitaria y garantizar un regreso escalonado a las actividades laborales, afirmaron las entidades gubernamentales.



’Esta campaña también busca darle voz a este sector que se ha quedado sin empleo a consecuencia de la pandemia, ya que muchas de las personas empleadores, bajo la premisa de proteger a sus familias del contagio, las han despedido injustificadamente, dejándolas sin un ingreso fijo para sostenerse’, acotaron.



Forbes