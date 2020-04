OPDAPAS de Ixtapaluca limpia canales y redes de drenaje previene desbordamientos

IXTAPALUCA, MÉX.-Para prevenir y evitar inundaciones, cuadrillas de trabajadores del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable (OPDAPAS) no paran y continúan las tareas de limpieza en los 18 canales a cielo abierto de Ixtapaluca.



Este organismo informó que pese a la contingencia por el COVID-19 los trabajos no han parado en esta área tomando en cuenta las medidas de higiene recomendadas, ya que diariamente se retira la basura, desechos y se desazolvan las redes de drenaje, como una medida de prevención ante la proximidad de la temporada de lluvias.



El exhorto a la ciudadanía sigue siendo que no arroje basura, o cualquier desperdicio a los canales para evitar su desbordamiento, pues este proyecto de gobierno desde hace más de siete años se ha preocupado y ocupado por mantener limpios estos espacios, así como cárcamos y red de drenaje.



Los trabajadores han redoblado esfuerzos, toda vez que la población no puede salir por el momento a la calle por las recomendaciones para reducir contagios, y ello impide que como en fechas anteriores se apoye en las mega jornadas de limpieza en la que era posible avanzar más rápido en el retiro de desechos.



El OPDAPAS dio a conocer que se mantienen guardias permanentes ante esta contingencia de salud del COVID 19 y en ningún momento se ha dejado de atender a la ciudadanía que a través de sus llamadas telefónicas o por las redes sociales solicitan algún servicio del OPDAPAS o a los teléfonos 5972-1033 y al 5972-1034.



Cabe destacar que en la aplicación del Botón de Pánico se cuenta con una opción para cualquier servicio público, además de las emergencias ciudadanas o de alerta de género para lo que fue creado.