OPDAPAS Ixtapaluca desinfecta calles con agua y cloro

IXTAPALUCA,MÉX.-El gobierno municipal de Ixtapaluca se preocupa y ocupa de la salud de los habitantes y, en coordinación con el OPDAPAS, se continúa con la desinfección de las calles más concurridas para propagar el coronavirus y evitar más contagios y muertes, toda vez que nos encontramos en semáforo rojo.



Estas tareas iniciaron en la cabecera municipal y el conjunto urbano San Buenaventura, así como en las bases de combis, donde una pipa se encarga de rociar el desinfectante que es inofensivo a las personas, lo importante es que la ciudadanía camine con seguridad por las calles.



De igual manera se entregan en los hogares y comercios pastillas de hipoclorito para desinfectar el agua que utilizan.



Ello sin que se olvide y practiquen todas las recomendaciones sanitarias como el uso de cubre boca, lavarse las manos, y sobre todo no salir de sus hogares, en especial las personas adultas mayores, y quien tenga necesidad de salir lo haga solo para lo más esencial, ya que las actividades no esenciales continuarán restringidas hasta el 10 de enero próximo.



Asimismo el organismo continúa con los trabajos de limpieza de cárcamos, reparación de fugas de agua potable y el mantenimiento a los tanques de almacenamiento para optimizar el suministro del vital líquido que llega a cada domicilio.



En este 2021 no se bajará la guardia ante esta pandemia, por eso el OPDAPAS seguirá haciendo los recorridos por las colonias y comunidades, sobre todo donde las calles que tienen mayor afluencia.