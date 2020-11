Operación cicatriz de AMLO con Biden

El demócrata tiene una espinita en la mano

Visita a Trump, molestó al presidente electo

Historia económica ligada al vecino del Norte





Confianza es el sentimiento de poder creer a una persona

incluso cuando sabemos que mentiríamos en su lugar

Henry-Louis Mencken (1880-1956) Periodista y escritor estadounidense







Al conocerse el resultado de los comicios del martes pasado, lo primero que tendrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de felicitar a Joe Biden, el iniciar todo un proceso para congraciarse con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.



A Biden no le cayó nada bien que el presidente mexicano hubiera visitado al presidente Donald Trump y mostrara señales de simpatía por el republicano y se negara a visitar al demócrata.



A principios del milenio, Vicente Fox parecía ser un excelente amigo de George W. Bush. Un día lo invitó a una carne asada a su rancho en Texas, pero se negó Fox, por que habían cumplido la orden de un juez de sentenciar a muerte a un mexicano que había cometido asesinatos. Así se tiró a a basura todo una estrategia de relaciones públicas con el gobierno de Estados Unidos.



En el seguimiento histórico de las relaciones entre Estados Unidos y México, sólo hemos tenido desencuentros con los Demócratas.



En la historia reciente, Con George W. Bush se consolidó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que nos representó el acceso a artículos que demandan las clases medias como televisiones, hornos de microondas, aparatos de sonido y muchísimas cosas más, que anteriormente estaban muy alejadas de la realidad de millones de familias.



Con Trump, se renegoció el TLCAN, para convertirlo en TMEC, que en realidad quedó con algunas modernizaciones más que adecuaciones que pudieran dañar la economía del país.



Asimismo, con Bush, hijo, impulsó la llamada iniciativa Mérida, que consistía enviar recursos que se destinaban para la lucha contra el narcotráfico. El lema de los políticos mexicanos en aquel entonces era que México ponía los muertos y el vecino del norte los viciosos.



La cooperación se mantuvo en la administración Obama, aunque en 2010 la entonces secretaria Al privatizarse en Estados Unidos las prisiones, durante el gobierno de Obama incrementó las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos presos, de Estado, Hillary Clinton, criticó la estrategia mexicana contra el narcotráfico.



En 1986, Donald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA), la llamada ‘Ley Simpson-Mazzoli’, más de 8 millones de mexicanos legalizaron su estancia en aquel país. Los republicanos ’han sido muy favorables al libre comercio, pero también a legalizar el tema de la migración pensando en beneficiar a sectores como el agrícola o de servicios’. Mientras Obama deportó a 3 millones de compatriotas.



Es decir, los presidentes estadounidenses de cualquier partido toman sus decisiones de acuerdo con los intereses del momento en su país, pero en el saldo los demócratas no han sido amigables con el país y todo hace indicar que Joe Biden no lo será con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lleva una excelente relación con Trump. Biden sería desastroso para la Cuarta Transformación y Trump, es el malo conocido como el bobalicón de la calle.



PODEROSOS CABALLEROS



AEROMÉXICO: Difícil está la situación de las aerolíneas. Interjet, de Miguel Alemán, tuvo que acudir a inversionistas para levantar el vuelo. Aeroméxico que encabeza Andrés Conesa, neesita despedir a 1,300 empleados para tener menos peso y volar. Mal sus fiannzas y se agudizaron con elCovid.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



AUTLÁN: Bajo el liderazgo de José Antonio Rivero Larrea, Autlán, dedicada a la producción y comercialización de ferroaleaciones, manganeso, metales preciosos y energía renovable, obtuvo el Premio Ética y Valores en la Industria, en la categoría de Grandes Empresas Mexicanas, que entrega la Confederación de Cámaras Industriales. Ello, debido al compromiso que demostró con los principios de responsabilidad hacia nuestros colaboradores y las comunidades en las que operamos.







