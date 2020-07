Operador de Osorio Chong engaña incautos en Actopan prometiendo cargos y candidaturas

El exdiputado local y exdelegado de Liconsa Ernesto Vázquez Baca, cercano al senador plurinominal Miguel Ángel Osorio Chong, defrauda a amigos y militantes incautos del Revolucionario Institucional (PRI) haciéndoles creer que goza de alguna injerencia para la nominación de concejos ciudadanos así como para postular a candidatos del PRI en Hidalgo, cuando él mismo ni siquiera figura en el radar de suspirantes por su natal Actopan.



En redes sociales, el exfuncionario ha asegurado que influye ’en mucho’ en las designaciones de candidatos, pues según él ’mi figura es ayudar a los amigos y hacerlos ser presidentas o presidentes’.



El personaje sin embargo, cae en la mitomanía, toda vez que es facultad única y exclusiva del Congreso designar a los Concejos Municipales, a la vez que sobre los candidatos del PRI, ni siquiera goza de la presencia para ser considerado entre los suspirantes de Actopan, razón por la cual ha causado mofas entre sus correligionarios, aunque d ela mayoría ni siquiera se da cuenta.

Pero las burlas se han extendido hacia su pobre entendimiento de las encuestas.



En una de sus publicaciones por ejemplo, quiso dar seriedad a “los datos” que posee y no se le ocurrió mejor forma de hacerlo que “membretar” un folder con un par de hojas por dentro, sin mostrar el contenido, asegurando que tenía los datos internos de todos los partidos (incluso comiéndose letras en una palabra).



Como cereza en el pastel, toma una imagen e London Consulting Group, empresa que no es encuestadora, y donde asegura que el 99.9% de las encuestas ya han sido realizadas… sin saber que para llegar a dicho porcentaje, al menos deberían realizarse mil, las cuales no se dan en ningún proceso del mundo, sin contar además, que son diversas las que siguen en curso.