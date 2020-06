Operativo verifica medidas preventivas contra COVID-19 en Teotihuacán

Ante, contagios que se encuentran en el pico más elevado de la pandemia, autoridades de Teotihuacán y del Edomex, así como GN, hicieron un recorrido en operativo para visitar diversos negocios prioritarios y no esenciales, a fin de que cumplan con las normas de salud, protocolos generados para evitar la propagación.



Respectivamente, con presencia de la dirección de gobierno Edoméx región Otumba, el Lic. Óscar Gustavo García Lagunes; Guardia Nacional, a cargo del agente Juvenal Santiago Santiago, más 13 y unidades 185480 y 301329; Héctor Muñoz Sánchez, Comisario de Seguridad Municipal de Teotihuacán, unidad 24306 más 4, llevaron a cabo la supervisión y así verificar, se cumpla frenar el contagio de la pandemia del CIVID-19.



Sobre todo, que la ciudadanía porte cubre bocas, hagan uso del gel anti bacterial, además hagan la práctica de la ’Sana Distancia’, por otro lado, invitando a los vecinos que se resguarden en casa, sólo salgan para adquirir los alimentos y artículos prioritarios.



En el caso de comercios no esenciales, se recomendó acatar los protocolos sanitarios y de lo contrario serían acreedores de la clausura temporal, o sea durante dure la prevención con el ’Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad’; indicador denominado ’Semáforo Rojo’, así mismo, hasta que se ubique el color naranja, amarillo y hasta llegar al verde.



Cabe resaltar, hubo comercios que no cumplieron con las normas; temporalmente fueron suspendidos, en caso de violar el dictamen se harán de una sanción ejemplar.