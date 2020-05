Opinan expertos en alto rendimiento cómo deben de afrontar atletas reprogramación de eventos deportivos

Pueden atletas que buscan un lugar en Tokio aprovechar el tiempo de contingencia para continuar su preparación física y mental.



Zinacantepec, Estado de México, 24 de mayo de 2020. Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, las y los deportistas mexiquenses han modificado su macro ciclo de entrenamiento, ante lo cual expertos en el alto rendimiento dan importantes puntos de vista de cómo las y los deportistas deben afrontar este imponderable en su carrera deportiva.



Carlos Mercenario Carbajal, medallista de plata en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, en la prueba de 50 kilómetros, señaló que es un proceso complicado el que están enfrentando los deportistas, ya que todos estaban en etapa precompetitiva y, en sus respectivas disciplinas, se quedaron a días y semanas de encarar las pruebas donde buscarían dar las marcas o afianzarlas para la magna justa.



’Lo que se tiene que hacer es estar preparado mentalmente para no relajarse, porque de entrada, lo digo por experiencia, cuando estabas listo para competir en julio y agosto y te dicen será en 2021, lo primero que te viene es una relajación, quitarse la presión está bien, pero sin dejar de hacer tu programa de entrenamiento’, opinó el exdeportista de alto rendimiento.



Mercenario Carbajal comentó que en ocasiones, para un evento tan importante, los entrenadores consideran que pudieron trabajar más en algunos aspectos y ahora es el momento para aplicarlo.



’Si sabes hacerlo de manera inteligente, puedes hacer que juegue a tu favor, aunque claro, lo van a hacer los otros competidores también’, indicó.



Por otro lado, detalló que esta situación debe de ser aprovechada por los atletas y que será el aspecto psicológico un factor fundamental, para que cada atleta logre cumplir cada uno de sus objetivos en este ciclo atípico.



Por su parte, Juan Ignacio Reyes González, multimedallista paralímpico y mundial en natación, coincidió en que el aspecto mental tendrá mucho que decir durante este proceso que están viviendo los deportistas, no sólo del Estado de México, sino de todo el mundo.



’Como atleta debes de estar consciente de que hay imponderables que tú no controlas, tal vez para muchos eran sus primeros juegos, pero hay otros que eran los últimos o en los que buscaban consolidarse’, afirmó.



’El aspecto físico es muy importante, estar concentrados en la meta y no perder el objetivo de llegar a unos Juegos Olímpicos, en 2021, estar tranquilos y saber que aún faltan muchas cosas, pues no sabemos cuánto va a durar el confinamiento’, agregó Reyes González.



Por su parte, el Subdirector de Alto Rendimiento de la Secretaría de Cultura y Deporte, Germán Francisco Siles Dotor, puntualizó que durante esta etapa de contingencia por COVID-19, el primero objetivo de los atletas debe de ser mantener la salud y permanecer en casa tratando de conservar la actividad física, en la medida que sus entrenadores y deportes lo permitan y tratar de ocupar los tiempos libres para mantener una mente sana.



’En su momento se llevará a cabo la reincorporación a una nueva normalidad, como le llaman en el sector salud, tiene que ver primero con saber las características en las que, como sociedad, nos vamos a reincorporar, porque los deportistas dependen en gran medida de los espacios públicos que estén abiertos y también de la calendarización de eventos deportivos por parte de las instituciones correspondientes’, explicó.



Finalmente, Siles Dotor consideró que una vez que se pongan fecha a los diferentes eventos, los deportistas podrían desarrollar sus planificaciones con base en cada uno de sus objetivos, mientras tanto deberán de seguir trabajando el aspecto físico y ser pacientes.