Oportunismo y política real

Muchas especulaciones generan las detenciones en los Estados Unidos sobre todo cuando pegan en el centro de las instituciones y ahora, el Presidente, habla abiertamente de que durante muchos años les permitieron a las agencias extranjeras de varios países no solamente de los Estados Unidos operar abiertamente en México, incluso violando la soberanía y las leyes mexicanas en muchos de los famosos proyectos y acciones que se realizan en contra de los grupos delincuenciales e incluso se habla de que en muchos sitios y proyectos de las agencias se les permitía operar con pleno conocimiento de los políticos y agencias de seguridad mexicana ocultando muchas cuestiones a la población y esto generó, por supuesto, muchos delitos y asesinatos de tal suerte de que después de la declarada guerra contra el narcotráfico alentada y aceptada por Felipe Calderón han dejado en el país un enorme baño de sangre con más de 300 mil asesinados, más de 80 mil desaparecidos, miles de huérfanos, viudos y desplazados y es necesario que se activen las investigaciones sobre las responsabilidades de los políticos y funcionarios mexicanos para dar fuerza a la justicia mexicana y obligar a las autoridades norteamericanas tengan a bien mantener acuerdos bilaterales en materia de seguridad y no apliquen acciones unilaterales que agotan al país y lastiman a las instituciones nacionales.



Seguramente el Presidente está cuestionando no solamente las acciones represivas y llenas de corruptelas que han sido establecidas durante muchos años y es importante señalar que las investigaciones extranjeras dan indicios importantes sobre las redes de corrupción e impunidad que nos siguen lastimando en el país. Y no solamente se deben investigar a los grupos de delincuentes y de ’cuello blanco’; hace algunos años, en Monterrey, recuerdo que uno de los empresarios importantes decidió vender sus empresas para dedicarse a la política, comentó: ’pues gano mucho más en la política que en las empresas, pues así que por ello dejo la empresa y me dedico a la política que deja mucho más ganancia’ y esto marcó la línea continuada en lo que se conoce como la etapa del neoliberalismo.



Hablamos mucho de que las relaciones de complicidad entre los grupos delincuenciales de ’cuello blanco’ o de los simples mafiosos existe hasta la fecha una enorme relación en el manejo de los enormes recursos financieros que se encubrían por medio de las empresas, cuentas y bienes bancarios o simples depósitos cuidados por políticos y banqueros y curiosamente se hablaba, en esos tiempos y hoy, de que fulano o zutano relacionado en el narcotráfico tenía miles y miles de millones de dólares y se hablaba en algunos casos de que alguno de ello se comprometía a donar algunos de sus bienes para mejorar la deuda nacional, pero cuando éstos eran detenidos o asesinados no se encontraron nada, solamente algunas joyas, bienes y algo de dinero y en muchos casos esto propició que los recursos ocultados y lavados llegaran a los bolsillos de políticos, banqueros y agentes de seguridad para convertirles en los hombres más ricos del país, y con sus cuentas lavadas en el extranjero o con cuantiosas inversiones que siguen sosteniendo a los grupos mafiosos.



Si en verdad sufrimos a gobiernos mafiosos, es lógico que las redes de complicidades en todos los niveles sociales e institucionales son tales que no se podrán eliminar de un día para el otro, esto requiere no solamente fuerza institucional, sino también miembros convencidos y honestos que tengan las mismas miras que el Presidente, pero cuando lo escuchas hablar llamando a que los que actúen en política solamente tengan como mira el servirle al pueblo y no de servirse del pueblo, pues dudamos que muchos o la inmensa mayoría de ellos, tengan esas miras, y la realidad es que por ahí tendrá el Presidente grandes decepciones. Las ambiciones y los ambiciosos se muestran de tal suerte que solamente han visto la oportunidad de llegar al poder para continuar su ascenso en riquezas con puestos y presupuestos, y es por esa razón que en los procesos electorales cuando en muchos sitios se pueden manejar las estimaciones y los resultados de muchos morenistas que llegaron con el Presidente al poder, la gente los ha rechazado, porque al final de cuentas, a pesar de que AMLO pregone que no son iguales, en muchos sitios sí son iguales a los viejos corruptos y mañosos políticos que desplazaron y esto impacta en el proceso electoral. Simplemente en una mañanera nos comentaba que una de las demandas del pueblo en las ciudades era que se ’taparan los baches’ y pues cuando llega a las ciudades gobernadas por algunos morenistas, pues los baches no son baches sino grande tramos que destrozan los vehículos y lastiman y desilusionan a los ciudadanos porque al final de cuentas como en los pueblos chicos todo se sabe, todos conocemos que los recursos públicos van a las cuentas de muchos de esos políticos que traen el cuenterete de que necesitarán dinero para continuar en la ’grilla’ o lo vemos, ahora, al lado de bellas mujeres que les dan plaza y ’prestigio’ como en los viejos tiempos, en fin, el Presidente no la trae sencilla, tiene que realizar los cambios profundos en el interior de muchos de los morenistas y bueno, muchos de ellos luchan por el pueblo, pero otros más, luchan por lucrar del pueblo diga lo que diga el Presidente, es la realidad y no se debe incomodar, sino debe reflexionar e investigar el comportamiento de muchos de esos ambiciosos politicastros que en el oportunismo político se pegaron a la chiche presupuestal…. Porque de otra forma las cosas de la 4T saldrán del camino.



[email protected]