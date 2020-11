‘Optamos por inundar a zonas indígenas, los más pobres, no a Villermosa’: AMLO

Indigo Staff





Nov 15, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que tras las fuertes lluvias se optó por el ’inconveniente’ de inundar la zona de los chontales, de los pueblos indígenas más pobres, a Villahermosa, Tabasco.



En un sobre vuelo por las zonas afectadas en la entidad, dijo que se tuvo que tomar la decisión de que el agua saliera por el río Samaria y se perjudicó a la gente de Nacajuca.



Lo anterior lo informó en un video de 9 minutos y 25 segundos que subió a sus redes sociales acompañado del mensaje:



’El maestro Pellicer decía: «Esta es la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo». Les doy el minuto a minuto del sobrevuelo en las zonas inundadas de Tabasco’.



Acompañado por integrantes de su gabinete y del gobernador Adán Augusto López Hernández, explicó por qué no se inundó Villahermosa como sucedió en 2007.



En buena medida el cerrar esta compuerta parcialmente, la puerta de El Macayo sirvió para que no se inundara por completo Villahermosa. Ese río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa, se cerró esta compuerta, y toda el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja, Jalpa Nacajuca, Centla, allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas- AMLO



’Desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chontales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión, ahora ya estamos aislando allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco se evitó una inundación mayor’, señaló.



Dijo que la compuerta de El Macayo tenía 13 años que no se usaba ni se cerraba, incluso no se había terminado de construir.



López Obrador explicó que la lluvia registrada en este año fue mayor a la de 2007, y ’Villahermosa no se inundó como en ese entonces’.



Comentó que en Tabasco ’las cosas mejoran’. Ayer la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que por las lluvias 8 personas fallecieron; 302 mil 498 son damnificados y están afectadas 899 comunidades y 99 mil 573 viviendas.



El presidente recorrió la parte más baja de Tabasco, el municipio de Centla, en donde está ’afectando mucho la inundación porque va bajando el agua arriba y queda estancada en esta parte baja’.



Al llegar al municipio de Frontera, explicó que es dónde está la desembocadura al mar del río Usumacinta, ’que se junta río adentro con el Grijalva, es por donde sale más agua al mar de todo el país, es el río más grande de todo México, no tiene control, no hay presas y está muy alto en su nivel’.



Dijo que en ese lugar estará una draga desazolvando día y noche.



Después se dirigió a donde entraron hace más de 500 años Juan de Grijalva y Hernán Cortés, ’pero les decía, hay mucho azolve, y aquí es donde vamos a trabajar para que salga todo el agua’.



Informó que ha bajado el nivel de agua en la presa Peñitas por lo que el desfogue pasó en una semana de 2 mil metros cúbicos por segundo a mil 200 metros cúbicos por segundo, ’eso significa menos agua para la planicie de Tabasco, menos inundación’.



Pidió a los pilotos que sobrevolaran por la cortina de la presa.



Lo acompañaron los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; así como Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.