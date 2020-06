Oración para pedir trabajo y superar las dificultades económicas

9 junio, 2020



www.guerrerohabla.com



La siguiente es una oración para pedir trabajo, pues la falta de empleo es un momento difícil para toda persona y familia. El desempleo y la falta de recursos materiales puede causar desesperación, sin embargo, esta situación también puede ser un aliciente para aumentar nuestra fe en Dios.



Como señala la Biblia: ’Pon en manos de Dios todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán’ (Pr. 16,3).



La oración es de la autoría de monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, coordinador de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México.







Oración para el bienestar

Padre mío, A Ti levanto mis ojos y dirijo mis súplicas.

Tú conoces mis necesidades y estado de ánimo,

te pido derrames tu Espíritu Santo en mí,

en mi familia y en todos tus hijos que no tenemos empleo

y padecemos tantas necesidades,

para que tengamos fortaleza, amor y templanza.



Fortalece nuestra fe y ánimo, para no decaer ante las dificultades.

Danos tu amor para poder amar a los que nos rodean.

Danos templanza para que sin lamentar lo perdido, aprovechemos lo que ahora tenemos

y busquemos y encontremos siempre lo mejor, no sólo en lo material sino también en la relación familiar,

con los demás y sobre todo Contigo, mi Señor.



Gracias porque en tu Hijo me muestras cuánto y cómo nos amas.

Él vivió en una familia, trabajó y padeció muchas necesidades,

como nosotros en la actualidad.



En Jesús y en su familia encontramos fortaleza y consuelo y un modelo a seguir,

te pedimos que como a ellos, nunca nos falte lo necesario para vivir,

tengamos buen ánimo y nos mantengamos unidos en la oración.



Gracias Padre mío, sé que escuchas las súplicas

que ponemos en las manos de nuestra madre santa María de Guadalupe para que lleguen a Ti.



Esto y todo lo que guardamos en nuestro corazón

te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.