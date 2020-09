Ordena el alcalde de Chilpancingo Antonio Gaspar el cierre de bares, antros y centros nocturnos por la pandemia

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 15 septiembre, 2020.-El ayuntamiento de Chilpancingo determinó esta noche que no se permitirá la apertura de bares, cantinas ni centros nocturnos ante el incremento de los contagios de coronavirus; advirtió que habrá sanciones contra los establecimientos que violen los aforos de personas permitidos; alertó la posibilidad de que Guerrero regrese al semáforo rojo, y a través de la Secretaría de Salud Municipal reveló que a partir de que inició el semáforo amarillo hubo más de 500 contagios de covid en la ciudad.



Lo anterior formó parte de un mensaje que esta tarde-noche envió el alcalde Antonio Gaspar a la población, al entrar en vigor este lunes el semáforo naranja que en cierta forma restringe los aforos de personas de acuerdo a las capacidades que tienen los establecimientos comerciales, plazas cívicas, parques, unidades deportivas y polideportivos, entre otros espacios frecuentados por la población.



A través de su cuenta de Facebook el presidente municipal de Chilpancingo dio a conocer que el ayuntamiento no permitirá la apertura de bares, discotecas, centros nocturnos y cantinas, por ser espacios en los que pueden proliferar los contagios de coronavirus.



Acompañado de miembros de su gabinete, el edil capitalino dio a conocer que en un nuevo análisis clínico resultó negativo en la prueba covid que se realizó en el laboratorio de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, por lo que se reintegró a sus actividades con la limitante de que sólo puede realizar actividades virtuales.



Dijo que su gobierno se suma a las disposiciones establecidas en el Periódico Oficial del gobierno del estado, que establece los aforos que deben respetar los establecimientos comerciales para dar atención a los consumidores, con la aclaración que del 14 al 20 de septiembre se aplicarán las mismas restricciones que consideró el semáforo amarillo, con aforos del 50 y hasta 60 por ciento de atención al público en los establecimientos comerciales para evitar aglomeraciones.



A partir del 21 y hasta el 27 de septiembre, sólo se permitirá un aforo de personas del 40 y del 50 por ciento en los establecimientos mercantiles, agregó el edil.



Aclaró que la permanencia del estado de Guerrero en semáforo naranja, dependerá del comportamiento de los contagios de coronavirus, de la demanda de hospitalización y el número de fallecimientos por covid-19. Alertó que si las tendencias en esos 3 aspectos se disparan, se correrá el riesgo de que el estado regrese al semáforo rojo con el total de las restricciones en las actividades no esenciales comerciales.



El presidente municipal dijo a los chilpancingueños que el control y combate de la pandemia no es un tema que sólo le compete al gobierno, ’es un tema que tiene que ver con la responsabilidad social que implica el uso obligatorio del cubrebocas en los espacios públicos, aplicar la sana distancia y no asistir a concentraciones masivas, por lo que esa responsabilidad social a la que convocamos también tiene que ver con el acendrado amor al prójimo’.



El alcalde dirigió con mayor énfasis este mensaje a los jóvenes, toda vez que ha quedado demostrado que son los que llevan los contagios a sus casas, a veces con consecuencias lamentables.



En su mensaje Antonio Gaspar dio a conocer que los trabajadores municipales que están adscritos en áreas administrativas no esenciales, regresarán a trabajar hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde.



Hizo un reconocimiento a los trabajadores que están adscritos en las áreas operativas, porque son los que no han dejado de laborar durante la pandemia. ’Les hacemos un reconocimiento por su entrega y porque también están en riesgo de ser infectados’. Aclaró que hasta ahora no ha sido considerable el número de empleados municipales contagiados con el virus vodi-19.



Por ello reconoció al personal de Seguridad Pública, de Tránsito, de Protección Civil, de Bomberos, de Gobernación, de Servicios Públicos y de Imagen Urbana ’que han permitido mantener de pie y digna a nuestra ciudad capital’.



Informó que en al transcurso de las próximas horas, se determinará si serán cerrados nuevamente de manera temporal el zócalo, las instalaciones deportivas y otros espacios de uso común.



El presidente municipal advirtió que no le temblará la mano para sancionar a los establecimientos comerciales que violen los protocolos y que pongan en riesgo la salud de la gente. Pidió a los transportistas que se sumen a las medidas sanitarias ’porque el transporte es considerado como el semillero de contagios junto con los mercados’.



En este encuentro con la población, el jefe de la policía municipal dijo que se incrementarán las actividades para fomentar las actividades preventivas para frenar los contagios, en coordinación con soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado y de la Fiscalía General del Estado.



También participará en apoyo a dependencias municipales y estatales para que los establecimientos comerciales y espacios públicos cumplan con los aforos permitidos.



Por su parte el secretario de Salud Municipal Abraham Jiménez Montiel, dijo que el personal a su cargo hará ’barridos’ en la ciudad con campañas de sanitización para combatir el virus.



Reveló que en los 15 días que tuvo vigencia el semáforo amarillo, en la capital del estado hubo más de 500 contagios de coronavirus al dispararse la movilidad sobre todo de los jóvenes ’que llevaron los contagios a sus familias porque sabemos que hay gente adulta que no salió y se infectaron en sus casas’. Informó que actualmente en Chilpancingo hay más de 2,900 contagios acumulados y 195 defunciones, por lo que se tomaron medidas estrictas.



QUITA LA FEDERADIÓN $15

MILLONES AL AYUNTAMIENTO



En este mensaje a la población, el secretario de Finanzas Wilibaldo Valente Pastor, dio a conocer que el gobierno federal recortó 15 millones de pesos al presupuesto de la comuna, lo cual dificultó la situación financiera del ayuntamiento.



Dijo que el gobierno municipal determinó no llamar al 60 por ciento del personal a laborar cuando Guerrero estuvo en semáforo amarillo, esto para cuidar la salud de los empleados.



Pidió a los dueños de los establecimientos comerciales que cumplan con sus obligaciones fiscales, en estos tiempos en que el gobierno municipal requiere urgentemente de recursos públicos para enfrentar la pandemia y necesidades de la población.