Ordena FIFA a Liga MX regreso torneos del ascenso y no descenso

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reveló que la FIFA pidió a la FMF que se volviera a instaurar el ascenso y el no descenso, en el balompié nacional, y solicitó que se eliminara la polémica multipropiedad. Observaciones que, según el directivo, ’no generan una mala imagen’ a escala internacional.



’Lo del –torneo de– Ascenso Mx se le presentó a la FIFA antes de la pandemia, cuando los clubes de esa liga hicieron la propuesta original. Tuve la oportunidad de exponer lo que podría suceder y se mostraron desde un inicio con la intención de apoyar. La situación de esa categoría estaba complicada antes del efecto del Covid-19, que comenzó en marzo pasado.



’El comentario que nos hicieron fue que se tiene que regresar al ascenso y descenso. Entiende la FIFA de que esto sea temporal. Por otro lado, que se tiene que eliminar la multipropiedad. Son dos temas que dicho organismo nos estará pidiendo a corto y mediano plazos’, declaró el directivo este lunes en entrevista con Marca Claro.



Pese a todo, enfatizó, «a nivel FIFA, tengo la tranquilidad de que nos ven con una imagen de seriedad.»



Incluso externó su sorpresa ante la denuncia presentada por los clubes Leones Negros, Correcaminos y Venados ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) para tratar de evitar la desaparición del Ascenso Mx.



’Antes, durante y después de las decisiones a nivel Federación Mexicana de Futbol, tanto el Comité Ejecutivo como la Asamblea General fueron respetuosos en cuanto a las decisiones tomadas en las Asambleas de Ascenso y Liga Mx’, precisó.



Se hizo, dijo, el trabajo que se tenía que hacer. ’Nos sorprende que unos clubes que tendieron una votación traten de conseguir lo que no consiguieron en aquella ocasión.’



Como Federación, agregó, ’haremos todo lo que esté en nuestras manos para defender las decisiones que ordenadamente se tomen en estas divisiones.’



De Monarcas a Monarcos



Sobre la posible mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán, Sinaloa, cuna del narcotráfico en México, De Luisa aseguró que la Liga Mx tendrá que verificar que dicha plaza puede albergar a un club de Primera División.



’Es un tema de la presidencia de la Liga Mx, ellos serán los que hagan el análisis de esta certificación. Todavía no sabemos si es una compra de equipo, si es cambio de nombre y sede; en el momento que tengamos la información podremos opinar’, detalló.



Por otro lado, el directivo habló sobre la selección mexicana y las posibles repercusiones que tendrá debido a la pandemia de coronavirus. Entre ellas la incertidumbre en cuanto a la realización de las próximas fechas FIFA.



Aclarar mucho no se puede, atajó. ’Nosotros dependemos de un calendario establecido por la FIFA. Además de lo que haga la Liga Mx con su calendario interno’.



En ese sentido, subrayó, ’tenemos la incertidumbre de lo que pasará con las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de este año. Estaremos muy pendientes del anuncio, en las siguientes semanas, del presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, en cuanto al nuevo calendario.’



Concluyó:



’Mientras ellos no definan, a nivel selección nacional estaremos a la expectativa de lo que podemos hacer. Seguiremos trabajando con nuestras concentraciones virtuales de los combinados juveniles y tendremos pláticas directas con el cuerpo técnico del Tri mayor y los jugadores, desafortunadamente no podemos avanzar más.’



Avatares financieros



Pese a los avatares que padece el futbol mexicano, agudizados por el covid 19, el diario El diario Economista publica hoy que el descenso de La Liga MX ya no mermará el valor de un equipo.



Porque, estima, ahora se presenta una competencia entre empresarios del futbol en su capacidad de crecer el negocio, en una industria que por la pandemia tuvo una pausa y con ello, pérdidas económicas que tardarán hasta tres años en recuperarse.



El factor de riesgo que representaba el descenso para las franquicias de la Liga MX se quitó del camino, al menos en los próximos cinco años. Caer en el Ascenso MX significaba una depreciación de hasta 10 veces el valor de un equipo, precisa la publicación.



La vida en la primera división abre página a un nuevo escenario a partir del Apertura 2020, donde el riesgo económico, de no ser deportivamente el mejor, se enfrentará con una multa de 240 millones de pesos y la pagarán los tres últimos lugares de la tabla de cociente.



’De la multa saldrán los recursos para que el ascenso pueda ir creciendo con tranquilidad, que en este tiempo puedan consolidarse instituciones bien certificadas, afianzadas, para cuando se abra el ascenso y el descenso no exista esa gran diferencia que hay entre la Liga MX y Ascenso MX’, analizó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.



Sin embargo, antes de que tome forma la Liga de Desarrollo –que sustituirá el torneo de ascenso–, lo único cierto es que el mercado en el futbol mexicano se achica a 18 equipos, con elasticidad de dos lugares más.



’Las franquicias de la Liga MX tendrán una revalorización de su costo porque a la inversión se le está quitando riesgo y cuando se le quita este factor la rentabilidad del negocio es mayor. Ahora invertir en infraestructura, valor de marca, jugadores, porque pese al resultado deportivo el valor de negocio no se devalúa con un descenso’, opina a El Economista, Javier Salinas, ex director de marketing de la Liga MX y la FMF.



En promedio el valor de una franquicia del futbol mexicano, sostiene, es de 600 millones de pesos, y al descender perdían casi 10 veces su valor. ’Será difícil comprar una franquicia porque ya no hay tanto producto en el mercado y la única manera de llegar a la liga será comprando un equipo o cuando exista una expansión’, augura.



Monterrey, América y Chivas son las tres franquicias más valiosas del futbol mexicano con un valor en conjunto de casi 500 millones de dólares, de acuerdo al registro de la agencia Euromericas Sport Marketing.



Estos equipos tienen detrás poderosas empresas que representan su soporte financiero, Femsa, Grupo Televisa y Grupo Omnilife, respectivamente. La estimación de la agencia apunta a que con el nuevo modelo, la Liga tendrá un crecimiento en su valor de un 35% en promedio, si tiene una inercia ascendente paulatina.



El valor actual de la Liga MX, conformada por 18 equipos, es de 3,300 millones de dólares, una cifra que se obtiene del promedio ponderado del aforo, patrocinios, venta de mercancía, publicidad y fichajes.



’Aunque no haya descenso los clubes necesitan aumentar el valor de sus activos. Si no hay mejores instalaciones, plantillas, un aumento en la base de fans, de las redes sociales, del valor de marca ¿por qué la liga tendrá que valer más?’, pregunta Francisco San José Cabestany, catedrático de mercadotecnia deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.



No hay un aliciente, añade, que demuestre que los clubes se interesen en la maximización de las utilidades. ’El riesgo del descenso y la devaluación de las franquicias era algo implícito. Es decir, sólo afectaba a uno de los 18 equipos. La capacidad que tienen los equipos para generar valor está dada por la división no por los equipos’,



El año pasado los ingresos por publicidad y patrocinio (159 marcas) en la Liga MX decrecieron. Desde el 2013 la liga no tiene nuevos patrocinios y se conservan BBVA, Voit (proveedor) y Puma.



’A nivel franquicia, se construyó una lógica de patrocinio de cerveza, refrescos, derechos de TV, venta de boletos por abonos en 15 años del futbol mexicano. Un sistema que garantizaba al menos ingresos a un club de 250 millones de pesos’, explica Salinas.



’El negocio del futbol no está en el profit --lucro-- peso a peso, está en todo lo que se relaciona en la capacidad de crecer otro tipo de negocios’, concluye.



(Con in formación del diario La Jornada)