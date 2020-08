Ordenan a Morena renovar dirigencia

Ante los reiterados incumplimientos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE), organizar el proceso interno de Morena a través de una encuesta abierta a la militancia y simpatizantes, para renovar su dirigencia nacional.

El INE, cuenta con 45 días naturales para organizar el proceso interno de Morena a partir de que el fallo sea notificado oficialmente.

Recordemos que Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional interino de Morena, había solicitado prórroga para renovar la presidencia y secretaría general, hasta 90 días después de las elecciones intermedias del mes de junio de 2021. A lo que el TEPJF rechazó por considerar improcedente la prórroga, pues implicaba una modificación de casi un año en el cumplimiento de la sentencia principal e incidentales que constituyen cosa juzgada.



El TEPJF determinó que la encuesta deberá ser abierta a la ciudadanía y deberá realizarse bajo el método y condiciones que libremente determine el INE. También determinó que se puede llevar a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid-19 con las medidas de cuidado a la salud necesarias y no se requiere de la celebración de asambleas conforme a dicho medio de designación, lo que privilegia el interés social que reviste el cumplimiento de las sentencias, así como el derecho de la militancia a la renovación periódica de sus órganos de dirección.



El TEPJF dio a conocer que la actual dirigencia de Morena no ha dado cabal cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Sala Superior, ya que las medidas que se han dictado no han sido eficaces.



Y vea usted amable lector, en lugar de analizar y tomar decisiones adecuadas y correctas, meditadas, analizadas, prudentes y consensuadas ante el anuncio del Poder Judicial, el dirigente nacional interino de Morena, - acostumbrado a denostar y prender fuego a todo lo que no sea de su agrado - Alfonso Ramírez Cuéllar, denunció que los magistrados electorales fueron presionados y sobornados por servidores públicos, en alusión a Senadores y Diputados de su propio partido. Vaya puntada y alcance de imaginación del otrora líder del Barzón, movimiento nacional de deudores surgido en octubre de 1994.



Ante las declaraciones desafortunadas para él y su partido, de inmediato 143 diputados federales, de Morena, le reprocharon que la ausencia de la renovación democrática en su partido, implica una vulneración grave a la Constitución Política del País y sobre todo, defrauda a la población que confía en Morena. ¡Duro y en la cabeza!



En su llamado de atención, los legisladores federales morenistas, acusaron a Alfonso Ramírez Cuéllar y a la presidenta del Consejo Nacional Bertha Luján, de ignorar el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, de realizar encuestas abiertas, para conocer la opinión de la gente.

Al no caber la prudencia y mesura política en su líder partidista, sus compañeros legisladores le dieron respuesta puntual a sus acusaciones e hicieron un llamado a la renovación de la Presidencia y Secretaría General para ya no permitir los interinatos que no le dan certeza y además, violan los estatutos de Morena.



En la sentencia del TEPJF, se incluye la eliminación del requisito de ser consejero nacional para aspirar a la dirigencia nacional, una decisión que favorece sin duda, al diputado, Mario Delgado y a Alejandro Rojas Díaz Durán, quienes ya se anotaron e hicieron público su intención de participar formalmente en la encuesta nacional, reconocieron además, que con el fallo del TEPJF, militantes y simpatizantes de Morena podrán participar en la encuesta abierta nacional para elegir a la nueva dirigencia de su partido.



Además que en ella podrá participar como candidato cualquier militante que cumpla los requisitos estatutarios, salvo el de ser consejero nacional.

Para levantar la encuesta, el INE no utilizará el padrón del partido, porque de acuerdo con TEPJF, no es confiable.



Al conocer la sentencia del TEPJF, Andrés Manuel, líder moral de ese partido, reiteró el llamado a sus compañeros de partido para acatar la sentencia del órgano judicial electoral, ya que éste no va a cambiar o ’cucharear’ el resultado de la encuesta para elegir al presidente y secretario general morenista.



Y en tono severo, recriminó a los dirigentes de Morena al señalar: ¿por qué no quieren la encuesta? reconoció que deberá darse la autocrítica, al interior de Morena, que deberá someterse a que la gente opine, ¿en democracia, no es el pueblo quién manda? Sentenció. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo al interior? ¿Y además por qué no desde el principio se aceptó lo de la encuesta, si ésta está en los estatutos?

Así las cosas en las alturas de Morena. Con ésta sentencia judicial, se espera que por fin haya orden formal en los procedimientos de elección y renovación de sus cuadros dirigentes.



Y recordando aquella melodía tan famosa y conocida que dice… ¿pero qué necesidad?



Mientras tanto…¡¡ Que tenga usted un excelente inicio de semana!!