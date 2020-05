Ordenan descongelar 3 mil millones a la UAEH y de paso, le hacen ganar otros 473 por tipo de cambio

Los jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ya pueden dormir tranquilos. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó de forma inatacable el descongelamiento de 6 cuentas bancarias que tenía retenidas desde febrero del año pasado; es más, por el tipo de cambio, dispondrán de 473 millones de pesos más.



El fallo se dio luego de que se declarara infundado e insuficiente el recurso de revisión adhesiva para mantener bloqueadas las referidas cuentas bancarias, pues la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) no pudo acreditar el supuesto delito de Lavado de Dinero y tampoco pudo acreditar de forma documental la existencia de orden alguna por parte de autoridad extranjera que le haya solicitado la medida precautoria.



’El fallo inatacable del PJF para que se levante la orden de bloqueo y/o inmovilización de sus últimas cuentas bancarias, confirma la total plenitud, transparencia y estricto apego al Estado de Derecho con que opera la administración de la Máxima Casa de Estudios en la entidad’, informó la UAEH.



En febrero de 2019 la UIF congeló las cuentas de la UAEH alegando una supuesta alerta por Lavado de dinero emitido por organismos internacionales -sin precisar cuál-. La institución había invertido su capital en Credit Suisse, institución financiera de Banca de Segundo Piso de origen suizo que invirtió los capitales en Fondos de Inversión de 21 países distintos -similar a lo que hacen las Afore-.



Según la versión de la UIF, la alerta se disparó cuando la institución educativa repatrió el capital para depositarlo en Fondos de Inversión de HSBC.

Ahora, los fondos descongelados, que se encuentran en dólares, ya no son 3 mil millones de pesos, sino que sumarían 3 mil 473 millones por la diferencia en el tipo de cambio del peso frente al dólar, es decir, que ganaron 15.77% más en un año, muy superior a los rendimientos promedio que ofrecen los portafolios de inversión de la banca mexicana donde iban a depositar los recursos, y superior también a los portafolios extranjeros, cuyo beneficio se vio mermado por los acontecimientos mundiales del último año.



El origen el Fondo para pensionados



Durante el mandato de Vicente Fox, siendo Secretario de Educación el exrector de la UANL Reyes Tamez, se comenzó a entregar a las Universidades Públicas Estatales (UPES) un recurso para que pudieran hacer frente a sus pasivos, principalmente en materia de pensiones.



Como medida se obligó a que los beneficiarios de este recurso extraordinario modificaran sus contratos colectivos de trabajo con la intención de que en el mediano y largo plazos, no se volviera incosteable pagar las pensiones y jubilaciones. Aunque tuvo diversos nombres, la mayor parte del tiempo se le conoció como el Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPE).



De este fondo, hasta 2015 la UAEH había reportado 729 millones y recibió 420.5 millones más ese mismo ejercicio; anualmente la portación rondó los 50 millones. Este recurso NO puede ser destinado a otra finalidad que no sean las jubilaciones y pensiones si bien les es permitido invertir los mismos en instrumentos financieros que les generen rendimientos -tal como hace la UABC-.



Al menos desde 2007, la UAEH informa sobre 1 mil 500 millones que corresponden a las pensiones y sus réditos; el recurso restante, destinado aparentemente al mantenimiento de la Infraestructura de la UAEH, se habría juntado en un mismo portafolio.



La versión de la UIF



De acuerdo con el fallo, "La UIF informó que se estaba llevando a cabo una investigación a la UAEH, por creerse que estaba involucrada con una organización criminal que opera en México, lo cierto es que ninguna constancia de ello se presentó".



La UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, argumentó haber bloqueado las cuentas a solicitud de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EEUU debido a una colaboración con un grupo criminal con operaciones en México.



“Aludió a una comunicación de asistencia internacional, de 21 de febrero de dos mil diecinueve, signada por el Director Regional Adjunto de la DEA, en donde se le informó que se estaba llevando a cabo una investigación a la UAEH, por creerse que estaba involucrada con una organización criminal que opera en México”, señala el documento de sentencia.



Sin embargo, la UIF no presentó material documental alguno que comprobase que lo que había afirmado era cierto y tampoco añadió pruebas adicionales a las autoridades mexicanas que hicieran creer que existió Lavado de Dinero o incluso Huachicol, como Nieto Castillo declaró en una entrevista.



“Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables levanten la orden de bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias aperturadas a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el fin de que pueda disponer de los fondos depositados en ellas”.



Ante el fallo inapelable, la UAEH dijo que esperaría los tiempos procesales para que las autoridades sean notificadas y les devuelvan el importe congelado.