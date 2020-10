Ordenan pagar más de 18 mil millones a empresa de Salinas Pliego

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) solicitó a Grupo Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, que deberá pagar 18 mil 455 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por Impuesto sobre la Renta correspondientes al ejercicio fiscal de 2013.



El SAT expresó que la compañía había realizado operaciones contables por los dirigentes de la empresa durante los ejercicios fiscales de 2008, 2010, 2011 y 2012, relacionados con deducir del Impuesto Sobre la Renta (ISR) consolidado una serie de conceptos de pérdidas por enajenación de acciones multimillonarias observadas estos años.



Uno de los magistrados señaló que se determinó que la autoridad fundó y motivó debidamente la multa impuesta, ya que señaló la conducta infractora, así como los preceptos legales y que se contemplan los supuestos de las infracciones. Además, la multa no resulta excesiva, pues corresponde a la mínima establecida en la ley.



’Se determinó que la autoridad fundó y motivó debidamente la multa impuesta, ya que señaló la conducta infractora, así como los preceptos legales y que se contemplan los supuestos de las infracciones. Además, la multa no resulta excesiva, pues corresponde a la mínima establecida en la ley’, determino hoy el Magistrado Guillermo Vals Esponda citado por el semanario.



Grupo Elektra tendrá que pagar créditos fiscales de 5 mil 737 millones 143 mil pesos y 10 mil 019 millones 975 mil pesos, además de actualizaciones y multas, por los que el monto final será de 18 mil 455 millones 177 mil pesos.



Sin embargo, la sentencia no es definitiva ya que Elektra puede impugnarla o llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia.



La resolución se suma a la que el TFJA emitió también este mes y que obliga a Grupo Elektra a pagar al SAT un crédito fiscal de más de 2 mil millones de pesos, ’derivado de una operación de 2010 relacionada con la empresa Mexicana de Aviación’, según informó la revista Proceso el 14 de octubre.



Durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el SAT perdonó adeudos fiscales a las empresas de seis de las diez personas más ricas de México por un monto de hasta 567 millones 861 mil 423 pesos.



Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y uno de los empresarios más acaudalados del país, consideró que los patrones no deberían contribuir a la pensión de sus trabajadores y que son éstos los únicos responsables de ahorrar para su futuro; además, el polémico dueño de Televisión Azteca consideró que son ’ignorantes’ quienes quieren que el Estado se haga cargo de las pensiones. Con información de SIN EMBARGO