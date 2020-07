Organiza Centro Cultural Mexiquense Bicentenario actividades artísticas, académicas y deportivas para todo público

• Continúan preparación de eventos a través de redes sociales y proyectos para cuando reanuden las actividades presenciales en el recinto cultural.



Texcoco, Estado de México, .- El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), sigue trabajando para ofrecer al público nuevas experiencias en el recinto cultural más importante de la Región de Los Volcanes, en el Estado de México.



Durante este tiempo de confinamiento, a través de redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México y del CCMB, se llevaron a cabo ’Cultura en un Click’ y ’Deporte en un Click’, programas que impulsaron las actividades artísticas, académicas y deportivas por medio de los medios digitales, mostrando el talento mexiquense y contando con diversas colaboraciones de especialistas que destacan a nivel internacional en varios ámbitos.



En ese sentido, la Explanada Central del CCMB abre al público en general, cumpliendo de manera puntual todas las indicaciones de higiene establecidas por las autoridades sanitarias, con el propósito de que las familias mexiquenses puedan disfrutar de un tiempo al aire libre, admirando la belleza natural y arquitectónica del recinto, así como de las esculturas de Leonora Carrington.



El ingreso al público será del 30 por ciento de la capacidad de aforo, en grupos de no más de 10 personas, manteniendo la sana distancia y pasando por un punto de sanitización, donde se tomará la temperatura, colocará gel antibacterial y sólo se permitirá acceder con cubrebocas, requisito obligatorio para todos los visitantes.



Debido a que las actividades culturales y deportivas de manera presencial todavía no se llevarán a cabo, la Sala de Conciertos ’Elisa Carrillo’, Teatro al Aire Libre, Auditorio ’Dr. Miguel León Portilla’, Museo del CCMB, Museo del Deporte Edoméx y Biblioteca, así como el área de juegos infantiles, no están abiertas al público.



Por medio de redes sociales continuará la programación de cápsulas, conciertos, conferencias, actividades literarias, talleres, visitas virtuales a los museos, así como la celebración del noveno aniversario del CCMB, el 30 de agosto, además de adelantos de algunas de las exposiciones que se inaugurarán, como ’México 70’, dedicada al aniversario 50 del considerado por muchos, como el mejor mundial de futbol de todos los tiempos.



Las instalaciones estarán abiertas de martes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. Consulta la programación virtual en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram @ccmbcultura.

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario está en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.