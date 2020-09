Organiza Secretaría de Cultura y Deporte funciones de séptimo arte en Cineteca Mexiquense

• Invitan a revisar la cartelera en @CinetecaEdoméx, pues habrá entrada gratis en algunas proyecciones.



Toluca, Estado de México, .- Uno de los lugares que más se esperaba que abriera, después de que el semáforo estuvo en rojo debido a la pandemia por COVID-19, es sin duda la Cineteca Mexiquense, un lugar creado para disfrutar del séptimo arte para público de todas las edades.



Después de una semana de festejo, este espacio recibió a lo largo de seis días a más de 200 visitantes, un gran número considerando la nueva normalidad, y esta semana que comienza invita a asistir a alguna de sus películas, algunas con acceso gratuito.



Los filmes están programados para su proyección en los horarios habituales, cintas mexicanas, españolas, brasileñas, francesas, italianas, y vietnamitas, que son aptas para adolescentes y adultos.



Cadena perpetua, Lugar sin límites y El castillo de la pureza, todas del mexicano Arturo Ripstein, estarán proyectándose por la mañana y tarde de los días martes, jueves, sábado y domingo y la entrada será gratuita.



Siguiendo con el cine mexicano, y de la autoría de Alejandro Pelayo, los cinéfilos podrán ver Días difíciles y Morir en el golfo, los días miércoles, viernes y sábado en horario vespertino; éstas tampoco tendrán costo de entrada.



Más cine mexicano estará presente en esta programación con películas de Juan Manuel Torres, Salomón Askenazi, Luke Lorentzen y Julián Hernández de quienes se presentarán La otra virginidad, Dos veces tú, Familia de media noche y Rencor tatuado, respectivamente.



De España podrán disfrutar Love me not, de Luis Miñarro; de Brasil, Mi último amigo, de Héctor Babenco; La tercera esposa, del vietnamita Ashleigh Mayfair; Land: Tierra de nadie, del director italiano Babak Jalali, y de Francia, No soy quien crees, de Safy Nebbou.



Este centro de artes visuales retoma sus actividades e invita al público, amante del séptimo arte, para que se acerque a sus instalaciones y puedan gozar de estas películas icónicas, en un ambiente seguro para todos.



Para conocer los horarios de esta programación, se puede consultar la cartelera en las páginas de Facebook de la Cineteca Mexiquense, @CinetecaEdomex, y de la Secretaría de Cultura en @CulturaEdomex.