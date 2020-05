Organiza Secretaría del Trabajo Estatal panel acerca de la experiencia sindical frente al COVID-19

• Señalan que la pandemia trajo consigo diversas situaciones y problemas en el sector laboral.



Toluca, Estado de México, .- La falta de un seguro de desempleo, enfermedades y riesgos de trabajo, teletrabajo, administración de la Afore, trabajo esencial y no esencial y recesión económica, entre otras, fueron algunas de las situaciones que ha sufrido la planta productiva del Estado de México y del país durante la emergencia sanitaria, coincidieron los líderes sindicales que participaron en el panel ’La experiencia sindical frente al COVID-19’, que organizó la Secretaría del Trabajo estatal.



Al abrir el panel, Abel Domínguez Azuz, Secretario General de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), dijo que para hacer frente a la pandemia se lograron algunos acuerdos con las empresas en el contrato colectivo, en los centros de trabajo que suspendieron labores debido a la emergencia, como cubrir al 100 por ciento los salarios de los trabajadores en las empresas que pararon, el descanso obligatorio de trabajadores vulnerables, entre los que se encuentran las personas con diabetes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sobrepeso.



En el tema de seguro de desempleo, indicó que hay antecedentes de su aplicación, por lo que habrá mesas de trabajo con el Gobierno federal, los gobiernos estatales, así como con el sector empresarial para impulsar este beneficio entre la clase trabajadora, que en el contexto de la pandemia es de gran necesidad, por lo que la CTC buscará los mecanismos para lograrlo.



Jorge Díaz Galindo Hurtado, Oficial Mayor de la CTM en el Estado de México, habló de las enfermedades y riesgos de trabajo durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, y dijo que ante este panorama, todos los trabajadores están expuestos, por lo que propuso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) calificar como enfermedad en trayecto, lo que permitirá beneficiar al trabajador con el 100 por ciento de su salario y evitará que la empresa pague más cuotas por el seguro de riesgos.



’Esto permitirá adoptar un término conciliatorio medio, es decir, no tiene la culpa el patrón y no se le pide al trabajador que haga y exponga las causales y las pruebas de la enfermedad, así el trabajador recibirá su sueldo íntegro a partir del primer día de incapacidad y no afectará negativamente el pago de la prima de riesgos que tiene que hacer el patrón en este caso’, reiteró.



Jesús Peza Gómez, Secretario General de la Federación de Agrupaciones en General del Estado de México (FAGEM), dijo que después de la pandemia del COVID-19 el mundo laboral no volverá a ser el mismo, tanto por los cambios tecnológicos que se han dado, por las medidas sanitarias que habrán de seguirse, por el desempleo que se estarán sufriendo y porque se necesitará una reestructuración tripartita entre el sector productivo, empleadores, trabajadores y gobierno.



En su oportunidad, Alberto Juárez Bautista, Secretario General de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas, dijo que la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia muchas deficiencias que se tienen en el sector de los trabajadores, como son, el seguro de desempleo, que permita al trabajador hacer frente a sus necesidades, por lo menos durante tres meses.



En tanto, Mario Moreno Carbajal, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) del Estado de México, señaló que en estos momentos es importante el apoyo solidario para ayudar a quienes no están laborando por estar dentro de las actividades no esenciales.



José Luis Canchola Arroyo, Presidente del Congreso del Trabajo en el Estado de México, dijo que redoblaron su trabajo con empresas y empleados, a fin de mantener las fuentes laborales.



A su vez, Jorge Neyra Sosa, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados del Estado de México (CATEM), exhortó a las autoridades federal, estatal y municipal, a realizar acciones para dar respiro a las empresas para poder solventar las circunstancias y compromisos que tienen con los trabajadores.



Pidió la instalación de una mesa de diálogo tripartita, conformada por representantes de los trabajadores, patrones y gobierno, donde sea la autoridad el árbitro, y que entre los tres, marquen el rumbo a seguir para salir de la coyuntura que ha desatado el COVID-19.



También participaron Héctor Favela García, Secretario General de la Federación Revolucionaria de Empleados y Trabajadores del Estado de México (FRETEM), Alejandro Monroy Zamudio, Secretario General de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de México, (FROCEM), y Óscar Moreno Moreno, Secretario General de la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM).