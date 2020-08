Organiza Word Fest 3.0 taller virtual de microficciones infantiles

• Consideran importante que los niños cuenten con habilidades de lecto-escritura.



• Deben contar con dispositivo con cámara, acceso a internet, zoom instalado y la asistencia técnica de un adulto.



Toluca, Estado de México, .- A iniciativa de la Secretaría de Cultura y Deporte, la tercera edición del Word Fest 3.0 llega del 10 al 14 de agosto, con diversas actividades para gente interesada en la literatura y en la escritura en redes sociales.



El público puede participar en el taller Microficciones infantiles, que será impartido por Ana Luelmo, Coordinadora General de Festival Internacional de Literatura (FIL) Niños Guadalajara, y el diseñador gráfico y encargado de contenidos, Mario Carreón, especialistas con una importante trayectoria en temas virtuales.



’En este taller vamos a trabajar con los niños el concepto de cadáver exquisito, creímos que esta manera de hacerlo era una forma sencilla de poder generar una microficción desde la virtualidad’, compartió en entrevista Mario Carreón.



’Tenemos que darle vueltas a las herramientas que están utilizando los niños de manera virtual y con las que están familiarizados. El rango de edad de los niños que van a participar es de ocho a 12 años y, aunque en teoría no deberían tener acceso directo a una red social si no están acompañados de un adulto, creemos que no son ajenos a conocer este tipo de herramientas.



’Con este formato de la virtualidad y las herramientas del TikTok, que está de moda entre los niños, pues lo conocen perfectamente y saben de qué se trata, pensamos en hacer una actividad en la que todos pudieran participar’, comentó.



Al final del taller se busca que quienes participan elaboren un producto colectivo, en el cual los niños van a hacer una interacción en video para mostrar su trabajo.



’Cada niño va a grabar un pequeño video mostrando lo que trabajó en el taller y el siguiente niño que va a aparecer en el video le va a contestar al niño anterior y ese le va a contestar al siguiente y al siguiente y así, de manera que cada producto tendrá una continuidad en todo el video’, explicó Mario Carreón respecto a la forma como se va a integrar TikTok a este taller.



La comunidad infantil podrá participar en este taller para el que se requiere solicitar la inscripción y el formato de carta de autorización firmada por el padre o tutor, por el uso de obra en redes, a la dirección electrónica [email protected]