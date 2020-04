Organizan concierto Rock en muchos calcetines pro Día Mundial del Síndrome de Down

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario será sede el próximo sábado 14 de marzo a partir de las 13:00 horas del concierto de rock "Muchos Calcetines", alusivo al día mundial del Síndrome de Down, el evento es organizado por la Secretaría de Cultura del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en favor de la concientización hacía las personas con discapacidad.



Coadyuvar con la campaña internacional ’Muchos Calcetines 2020’, contar con la presencia de todos los asistentes al Concierto de Rock (EN) ’Nosotros Decidimos’ con calcetines puestos, de colores, formas diferentes o dispares. Vestir ese día… usando calcetines de colores brillantes, calcetines largos. Calcetines estampados, 1 calcetín, incluso 3 calcetines para 3 cromosomas.



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene como parte de su misión la promoción de la cultura de los derechos humanos, así como la concientización de la sociedad en torno a la eliminación de todas las formas de discriminación, en paralelo realiza esfuerzos permanentes para fortalecer la dinámica de las personas con alto sentido solidario e incluyente.



El Síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual.



(EN): Para el año 2020 el tema central es ’Nosotros Decidimos’ y considera que todas las personas con Síndrome de Down deben tener una participación plena en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con sus vidas o que les afecten.



El concierto tiene el objetivo de que a través de la cultura, específicamente la música de rock en concierto, generar la toma de conciencia sobre la importancia del respeto a los derechos humanos propios y de los demás, difundir la no discriminación, la igualdad, la participación efectiva e incluyente de quienes viven con alguna discapacidad como lo es el Síndrome de Down.



Generar sinergia social e institucional de las áreas de la educación, la salud, la asistencia social, los empleadores, las organizaciones civiles y los medios de comunicación para difundir el mensaje sobre el Síndrome de Down y otras discapacidades.



En el Teatro al aire libre del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, el Concierto incluye la participación de bandas de rock, jóvenes creadores de la región oriente mexiquense: Kanek, Concuerdo, Yasael y los Lobos Esteparios, Dimensión 7. Además se contará con la especial presencia y del gran "Hazel" con mensaje alusivo a la concientización por las personas con discapacidad Down.

La entrada será libre, todos a rockear EN Muchos Calcetines.