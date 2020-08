Orientan a trabajadores sobre el retorno a las actividades escolares

Informan que las actividades en las guarderías del IMSS en la entidad todavía no comienzan, y que se acordó su apertura cuando el Instituto, en coordinación con el Gobierno estatal, autorice el regreso.



Toluca, Estado de México, 7 de agosto de 2020. Con el propósito de informar a los trabajadores sobre el regreso a las actividades escolares, principalmente la referente a las guarderías y educación básica, la Secretaría del Trabajo organizó la videoconferencia ’Retorno seguro a actividades escolares’.



Durante la sesión, en la que se contó con los responsables de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y autoridades de la Secretaría de Educación estatal, la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón resaltó que estos temas son importantes para los trabajadores, pues se debe analizar la situación en cuanto a tiempo, inscripciones, vigencia de derechos en caso de las guarderías y semáforo epidemiológico, entre otros.



’El tema educativo es una preocupación para los padres de familia que todavía tenemos a jóvenes que estén asistiendo a las instituciones educativas, porque se trata de ver quién cuida y educa a nuestros hijos mientras nosotros estamos siendo productivos en este entorno de la pandemia de COVID-19’, indicó la funcionaria.



Oliva del Carmen Carranza Herrera, Coordinadora de Guarderías de la Delegación Regional IMSS Estado de México Oriente, comunicó que las actividades de estos sitios en la entidad todavía no comienzan, pues se acordó que se van a aperturar cuando el Instituto, en coordinación con el Gobierno estatal, autorice el regreso, con independencia del semáforo epidemiológico.



Además, informó que se elaboró un protocolo sobre medidas de prevención sanitaria, consistentes en el lavado frecuente de manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón, uso de soluciones con base de alcohol al 70 por ciento, desinfección de superficies y objetos de uso común, mantener la sana distancia de 1.5 metros, uso de equipo de protección personal y en caso de presentar síntomas no será recibido ningún niño en las instalaciones.



En el caso de educación básica, se contó con la participación de Micaela González Pastelín, responsable del Área Académica de la Coordinación Académica y de Operación Educativa de SEIEM, y de Jonathan Martínez Ramos, Coordinador del Área de Entorno Protector en la Dirección de Coordinación Regional de Educación Básica, quienes coincidieron en que el regreso a clases será hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde.



También se implementarán comités participativos de salud escolar encargados de la sanitización y limpieza de los centros escolares, donde los filtros serán la casa, la escuela y el salón de clases, garantizando en todo momento la aplicación de las medidas de higiene y sana distancia.