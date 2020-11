Oro acompaña a Bitcoin a la baja

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

Londres, 27 de noviembre de 2020. Las bolsas de Europa registraban alzas casi todas menores a 1% esta tarde de viernes, con excepción del FTSE 100 de Londres, reporta la plataforma global de inversión multiactivos eToro.



Esto se debe a noticias de las nuevas reglas regionales de confinamiento en Reino Unido, que mantendrán los criterios más estrictos para 20 millones de personas en diciembre.



En Europa, una potencial unión entre BBVA y Sabadell se detuvo por diferencias en el precio, lo cual mandó la acción de la segunda a caer cerca de 10%



Las bolsas de EU abrieron con ligeras alzas en este viernes de sesión parcial en donde no se espera mucho volumen. El Nasdaq iba a la cabeza, con 0.75% esta mañana. Dio comienzo el fin de semana del Black Friday, y con ello la esperanza de muchos establecimientos de lograr sus ventas más importantes en el año. Ello viene en pleno pico en la pandemia en EU, así que lo que se espera es otro récord en ventas digitales.



El movimiento inusitado esta mañana corresponde al oro, que baja hacia los 1,780 dólares al volverse evidente una disminución en la aversión al riesgo, que también está llevando al Bitcoin por debajo de los 1,700 dólares. El petróleo West Texas se mantiene por encima de los 45 dólares esta mañana.







Ahí viene Libra



Libra, el criptoactivo ideado por Facebook, está planeando lanzarse a partir de enero, según el Financial Times, aunque será una versión reducida de lo planeado originalmente.



El FT cita fuentes anónimas que dicen que el lanzamiento ahora se centrará en un solo criptoactivo, en lugar del lanzamiento de varias monedas. Inicialmente, se propuso que el proyecto global de moneda estable se vincule a una canasta compuesta por múltiples monedas fiduciarias, pero ha cambiado de planes debido a la presión regulatoria de EU y el extranjero.



Esto sucede en la misma semana en que bitcoin alcanzó un pico récord, solo para venderse drásticamente después de su gigantesca carrera alcista. Ayer, la media móvil de 20 días (línea verde) pareció mantenerse, aunque parece que se volverá a probar hoy.



Surgen dudas sobre las vacunas; mercados estadounidenses cerrados ayer



El repunte de las acciones mundiales a niveles casi récord se estancó, y las preocupaciones sobre la trayectoria del coronavirus volvieron a estallar. Los casos estadounidenses de Covid-19 están en un récord y los expertos advierten que las reuniones de Acción de Gracias podrían provocar más infecciones y muertes.



Las preocupaciones por el virus, agravadas por la noticia de que la vacuna de AstraZeneca no es tan eficaz como se esperaba anteriormente, junto con un mercado estadounidense cerrado por las vacaciones, hicieron que los índices mundiales se estancaran en gran medida.



Tanto el Nikkei japonés como el Hang Seng de Hong Kong subieron menos de 0.5%, obteniendo ganancias menores.



Cerrados el jueves

S&P 500: -0.2% miércoles, +12.4% en el año

Dow Jones: -0.6% miércoles, +4.7% en el año

Nasdaq Comp.: +0.5% miérc., +34.8% en el año



FTSE cae tras revelarse nuevas reglas de confinamiento





Los mercados del Reino Unido bajaron el jueves, con algunas firmas cíclicas retrocediendo de ganancias recientes, en medio de noticias del nuevo sistema de niveles, que dictará cómo las personas pueden vivir sus vidas en el contexto de Covid. Más de 20 millones de personas en Inglaterra se verán sometidas a las restricciones más estrictas incluso después de finalizar el cierre nacional la próxima semana, aunque la mayoría del país se encuentra en la categoría de nivel 2, menos severo, lo que les permitirá reunirse con hasta seis personas una vez más.





Mientras tanto, el medicamento contra el coronavirus de AstraZeneca está bajo presión después de que la eficacia de la vacuna se enfrentara a un escrutinio más intenso, lo que, según los expertos, podría retrasar su aprobación. Varios científicos han planteado dudas sobre la solidez de los resultados que muestran que la inyección fue 90% efectiva en un subgrupo de participantes del ensayo que, por error inicialmente, recibieron media dosis seguida de una dosis completa. Las acciones de AstraZeneca cayeron un 0.67% ayer por la noticia a 77.48 libras esterlinas y se mantienen lejos de los máximos recientes por encima de las 90 libras. Otros perdedores incluyeron el sector de la construcción de vivienda, con grandes nombres como Persimmon con un descuento de 5.2%.



El FTSE 250 también retrocedió, arrastrado por acciones de valor, incluida Virgin Money, que se hundió más del 9% ayer ante la noticia de que su utilidad antes de impuestos se redujo en tres cuartas partes en el año hasta octubre, gracias principalmente a una provisión de 501 millones de libras esterlinas para cubrir préstamos en cartera vencida por la pandemia.



FTSE 100: -0.4% jueves, -15.6% en el año

FTSE 250: -0.88% jueves, -11.5% en el año



Qué Vigilar



Black Friday: hoy se marca el inicio oficial del evento de ventas Black Friday (aunque muchos puntos de venta comenzaron a recortar los precios hace semanas). Con muchos minoristas en todo el mundo (particularmente en el Reino Unido) bloqueados debido a la Covid, todas las señales apuntan firmemente a que los gigantes minoristas en línea deben dominar una vez más. El año pasado, según los datos de Salesforce, el Black Friday registró 7,200 millones de dólares en ventas digitales solo en EU, un aumento de 14% año con año, y muchos esperan que esa cifra se rompa nuevamente en 2020.



Zoom: las acciones de esta firma han ganado casi 500% en lo que va del año y se espera que la demanda de la plataforma nativa de la nube basada en video de las empresa se mantenga sólida cuando anuncie sus resultados del tercer trimestre el próximo lunes. Se espera que la expansión de la clientela impulse el crecimiento en el corto plazo. La presencia internacional en expansión también será un enfoque clave.



Crypto corner



El CEO de Coinbase advierte que Trump puede apresurar nuevas restricciones.





El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, advirtió que la Administración Trump saliente puede apresurar la emisión de reglas que afectan la facilidad del comercio de criptomonedas.





Armstrong dijo en Twitter que los rumores de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intentará rastrear a los propietarios de carteras de criptomonedas autohospedadas con un oneroso conjunto de requisitos de recopilación de datos "tendrían consecuencias no deseadas".





Se ha hablado de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se está preparando para obligar a las personas que tienen sus propios criptoactivos en billeteras a compartir información antes de que se puedan realizar los pagos.



"Creemos que esta regulación propuesta requeriría que las instituciones financieras como Coinbase verifiquen al destinatario / propietario de la billetera autohospedada, recopilando información de identificación de esa parte, antes de que se pueda enviar un retiro a esa billetera autohospedada", tuiteó Armstrong.