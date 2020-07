Orquesta Pérez Prado con Rubén Albarrán y Pipo Rodríguez

Se presentarán el jueves 23 de Julio a partir de las 20:30 horas desde el Pepsi Center WTC



Para conmemorar sus 70 años y el 102 aniversario de su creador, la orquesta Pérez prado ofrecerá un concierto con Rubén Albarrán desde el Pepsi center



Pipo rodríguez ex vocalista de ángeles azules estará presente con todos sus éxitos



Con una espectacular noche cumbia-mambo que estará protagonizada por la Orquesta Pérez Prado junto a Rubén Albarrán de Café Tacuba, además del ex - vocalista de Ángeles Azules Pipo Rodríguez, la noche del jueves 23 de Julio se llevará a cabo una noche llena de cumbia y mambo en todo orden que, desde el Pepsi Center WTC, llenará de ritmo a todo el mundo en el marco de la iniciativa para la Reactivación del Entretenimiento y la Música en México (REMM) a partir de las ocho y media de la noche. Esta será cuando menos una fecha histórica por lo que representa en el marco de la reanudación de eventos tras el confinamiento por el Covid-19 y sobre todo, porque es el momento idóneo para revivir lo mejor de la época de las grandes orquestas en nuestro país.







La música de Damaso Pérez Prado forma parte de la banda sonora de la ciudad y este año se conmemoran 102 años de su natalicio y 70 de la creación de la orquesta. Por otro lado, Rubén Albarrán es uno de los músicos más queridos de la ciudad que, junto con Café Tacuba, ha producido canciones memorables. Este concierto es parte de una iniciativa para reactivar la industria del entretenimiento en México cobijada por REMM y es una especie de segunda parte de la participación que la Orquesta Pérez Prado tuvo en el Vive Latino donde interpretaron temas como ’Mambo Nº 5’, ’Que rico mambo’, ’Tomando café’ y ’Mambo del ruletero’. Es imposible escuchar a Pérez Prado sin conmoverse, sin transportarse a los cincuenta, época de oro del mambo, cuando la ciudad tenía un aire todavía más festivo.







Dámaso Pérez Prado, el Rey del Mambo, fue un músico, compositor y arreglista cubano, que en 1948 funda ’La Orquesta de Pérez Prado’, entre sus composiciones más conocidas se encuentran ’Qué rico el mambo, Mambo Nº 5 y el Mambo Nº 8’, su música ha traspasado grandes escenarios y gracias a su legado hoy en día sigue conquistando a nuevas generaciones. La tradicional Orquesta con 70 años de experiencia en entretener al público, comparte escenario con músicos de otros géneros como ’Rubén Albarrán’ integrante y fundador de la banda de rock alternativo Café Tacuba, que se ha caracterizado por su actitud energética en los escenarios, ha experimentado la creación de personajes temporales y ha mostrado una actitud histriónica mientras se presenta con dicho grupo. También es un activista de distintas causas, principalmente las relacionadas con el medio ambiente y de defensa del territorio. Las canciones que interpretarán en su set serán ’Mambo del Politécnico’, ’Bonito y sabroso’, ’Mambo del Ruletero’, ¿Quién será?, ’Caballo negro’, ’Mambo Lupita’, ’Bonito y sabroso’, entre otras.







Dotado de un aire jovial, Pipo Rodríguez no es un rostro para nada nuevo en la industria musical. Fue a lo largo de seis años el vocalista principal de Los Ángeles Azules, ésa legendaria y entrañable agrupación de cumbia originaria de Iztapalapa con la que grabó siete álbumes entre los años 2011 y el 2017. Precisamente por su necesidad imperiosa para mostrar su propio sello en la cumbia, Pipo optó por la vía solista para mostrar las diversas vertientes que puede ofrecer como cantautor y productor musical con un gran éxito, dirigiendo ahora su talento, tiempo y esfuerzo para lanzarse con un nuevo disco titulado ’Cumbia sin fin’ del cual se desprenden tres temas al día de hoy: ’La Reempujadera’ y una versión de ’Matador’, de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, así como su más reciente publicación, ’Canalla’, de la autoría de Reyli Barba y Rafa López (Elefante).







Pero no todo se ha quedado ahí, pues en este inicio de año junto con Alejandra Guzmán presenta el tema ’Cariñito corazón’, que ha sido bien recibido en todos sus formatos. El disco se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y es un lanzamiento de Rebeleón Entertainment, el líder en talento latino en Estados Unidos y Fonovisa. En esta nueva etapa, Pipo Rodríguez se encuentra haciendo todo lo que no pudo hacer con Ángeles Azules. De las once canciones que hay en su nuevo disco ’Cumbia sin fin’, algunas son de él, pero además este disco cuenta con la participación de otros artistas como Alejandra Guzmán, Edgar Barrera, La Santa Cecilia, Reyli y Rafa López, entre otros que le dieron la letra y Pipo hizo la cumbia.







