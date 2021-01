os ciudadanos y las empresas serían los afectados

Gobiernos estatales deben a FOVISSSTE 64 mil mdp

+La crisis de la salud va más allá de la pandemia: PRI



La absorción por parte de las Secretarías de Estado del Ejecutivo Federal de los Organismos Constitucionales Autónomos y otros Organismos Autónomos (OCA’s), además de grave, atentaría contra el estado de derecho que con tanto esfuerzo se ha consolidado en México desde la pacífica alternancia política del 2000, señaló la International Chamber of Commerce México (ICC México), por medio de Claus von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC México); Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México (ICC México) y Luis Dantón, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de la ICC México.

La absorción de los OCA’s demerita derechos fundamentales de las personas y empresas que en México aspiran a desarrollarse en un entorno donde imperen reglas claras y donde exista un ejercicio de poder con pesos y contrapesos reales, no donde predomine el autoritarismo que perduró en nuestro país la mayor parte del siglo XX. No donde el Ejecutivo Federal sea juez y parte y donde la competencia económica, el uso eficiente de telecomunicaciones y la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público sean sólo un anhelo.

Desde nuestra posición como coadyuvantes al progreso mundial a través del desarrollo de políticas públicas y la promoción de las mejores prácticas, quienes integramos la International Chamber of Commerce México (ICC México), consideramos que al ser una organización que fomenta el comercio y la inversión a través de las fronteras, y que ayuda a las empresas a enfrentar los retos y oportunidades que surgen con la globalización, también creemos que desaparecer la autonomía de los OCA’s enviará a los mercados internacionales un mensaje de que, en México, se ha puesto en marcha un retroceso democrático importante y de riesgo para las inversiones extranjeras. La desaparición de los OCA’s también podría generar responsabilidades conforme a los Tratados de Libre Comercio y Protección a las Inversiones celebrados por nuestro país.

El malentendido ahorro que implicaría la absorción de los OCA’s por las Secretarías de Estado apartaría a México del modelo de Estado Regulador, basado en un ejercicio apolítico del poder en donde impere la ciencia, la experiencia y la técnica en la toma de decisiones públicas. Dicha absorción de los OCA’s impondrá mayores costos al ciudadano común y las empresas porque sus compras de bienes o servicios serán víctimas de la especulación en los mercados y el gasto público —que es su dinero convertido en impuestos para el buen aprovechamiento general—, carecerá de elementos necesarios para conocer su destino y que este sea, precisamente, transparente.

Estamos convencidos de que los mexicanos tenemos el derecho humano de vivir en una sociedad que permita el desarrollo económico para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, con un poder adquisitivo suficiente, sostenible y en fortaleza, además del derecho humano a la información pública y a la protección de datos personales, con decisiones basadas en ciencia y experiencia en las políticas públicas a través de los OCA’s, que han demostrado a lo largo de su vida institucional ser órganos técnicos y no políticos, cuya existencia ha hecho realidad la alternancia en el poder y el paulatino y sostenido fortalecimiento transexenal de nuestra democracia…..

DEBEN GOBIERNOS ESTATALES AL ISSSTE MÁS DE 64 MIL MILLONES DE PESOS

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cumpla el propósito de sanear sus finanzas, es necesario implementar convenios con las entidades que le deben el pago de cuotas y aportaciones al organismo. Actualmente, se tienen una deuda de más de 64 mil millones de pesos, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Durante un video mensaje para la derechohabiencia, el titular del Instituto explicó que desde el inicio de la actual Administración Federal, el ISSSTE garantiza el otorgamiento de los 21 seguros, servicios y prestaciones, así como el mejorar la atención de cada uno de ellos con el apoyo del pago de cuotas y aportaciones que realizan las y los trabajadores.

A pesar del enorme esfuerzo que hemos realizado en los últimos años, dijo, tenemos el enorme reto y desafío para que se cumpla con la deuda del pago de cuotas y aportaciones, ya que hasta el momento sólo se han firmado convenios con los gobiernos de Baja California Sur, Chiapas, Colima y San Luis Potosí.

Ramírez Pineda detalló que del total de la deuda, 7 mil millones de pesos corresponde al pago de los servicios que garantiza el ISSSTE; dos mil 300 millones de pesos a FOVISSSTE y 55 mil millones de pesos a las Cuentas Individuales.

’Hasta el día de hoy, nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo para tratar de garantizar que esas cuotas y aportaciones ingresen a las arcas del Instituto, sin embargo, como lo he estado diciendo en diferentes foros y también presentándolo en el Congreso de la Unión, tenemos enormes desafíos y enormes retos para lograr que este pago, que retienen las dependencias, lleguen al ISSSTE, sin embargo esto no se ha logrado’, puntualizó.

La Cámara de Diputados, señaló, ha estado aprobando en la Ley de Ingresos la posibilidad de que el ISSSTE y las dependencias firmen convenios de pago, con el propósito de tener la certeza de entregar permanentemente y regular el descuento correspondiente.

Añadió que esto representa una preocupación, porque las entidades federativas que retienen este concepto no están siendo ágiles, ni solidarias con el propio Instituto para entregar las cuotas y aportaciones quincenalmente. Principalmente, porque esta deuda se podría utilizar para incrementar el mejoramiento de la infraestructura, mantenimiento y atención hospitalaria.

La ley del ISSSTE se modificó en 2007, en la cual queda perfectamente establecido cuáles son las cuotas y aportaciones que al trabajador se le tienen que retener para que el Instituto pueda invertirlos y garantizar esos servicios, agregó.

No obstante esta situación, el ISSSTE continúa trabajado para lograr una mayor regularización y agilidad en el pago de esta deuda y con ello enfrentar los retos y desafíos a corto plazo, finalizó Ramírez Pineda…..

LA CRISIS DE SALUD EN MÉXICO VA MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA: PRI

La crisis de salud en México va más allá del Covid-19. Antes de la pandemia, ya había desabasto de medicamentos y falta de vacunas, aseguró la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al comparar los recursos destinados a este rubro, destacó que en 2018, con el gobierno priista, se vacunó al 97 por ciento de los niños contra el sarampión, mientras que en 2019, con el gobierno de Morena, sólo al 73 por ciento.

Por ello, el partido tricolor exigió al Gobierno federal que compre las vacunas necesarias contra las otras enfermedades mortales que amenazan a los mexicanos y deja a una generación entera desprotegida. Esto, tras señalar que en nuestro país hay desabasto de, al menos ocho vacunas, entre las que están las de Tuberculosis, Difteria, Tos Ferina, Tétanos, VPH, Sarampión, Rubéola, Hepatitis, Neumococo y Polio; además de Rotavirus y Parotiditis.

’Necesitamos un gobierno que no le ponga precio a la salud’, subrayó el Partido de México, en sus redes sociales. Manifestó que es un derecho y que el desabasto de vacunas ha vulnerado a miles de niños ante enfermedades mortales que ya se habían logrado controlar.

El Revolucionario Institucional evidenció que en 2019, México fue el país con menor índice de vacunación de Sarampión en América Latina, con una cobertura infantil 24 por ciento menor que en 2018. En 2020, especificó, el gobierno federal sólo compró 83 mil vacunas contra la Tuberculosis, y ahora dicen que no habrá hasta marzo, lo que contrasta con los 14 millones de vacunas que se compraron en 2016.

En relación al Covid-19, advirtió que se pretende vacunar a todos los trabajadores de la salud en el primer trimestre del 2021, pero hoy, tienen que hacer filas de hasta 10 horas y, en algunos casos, no obtienen la inmunización. ’También se dijo que en 2020 se iba a vacunar a toda la población contra la influenza, pero resultó un fracaso’, reclamó el CEN priista….