#OSFEM, listo para auditar gastos por covid-19 en el Estado de México

La auditora, Miroslava Carrillo Martínez, dijo que esta situación extraordinaria demanda que todos los entes públicos tengan mayor responsabilidad.

Comparte esta noticia



Si no lo determina la comisión de Vigilancia será hasta 2021 la revisión de las cuentas públicas de este año. (Especial)

LAS MÁS VISTAS

1

¿Belinda utiliza una imitadora para que grabe La Voz por ella? Alejandra Ávalos cree que sí

2

’Si quieres otro video, pídeselo a tu marido’: maestra envía mensaje a madres

3

Científicos describen seis tipos de coronavirus con síntomas; ¿cuáles son?

4

¡Un concurso de belleza! Así fue el debut de Galilea Montijo en la televisión

5

Profeco alerta de posible falla en autos de Nissan; conócelos

Enlaces PatrocinadosRecomendamos

30 veces que los pasajeros más groseros convirtieron el vuelo en una pesadilla

Drivepedia

¿Te acuerdas de ella? Respira hondo antes de ver cómo se ve ahora

WTFacts

por Taboola



CLAUDIA HIDALGO

Toluca / 21.07.2020 13:20:34

La titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Miroslava Carrillo Martínez, dijo que están listos para auditar los gastos covid-19 del gobierno estatal y municipios si así lo determina la comisión de Vigilancia, sino será hasta 2021, cuando hagan la revisión de las cuentas públicas de este año.



En entrevista, la auditora de la entidad, dio a conocer que ya recibió una solicitud específica del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para incorporar al programa de auditorías las más de mil adjudicaciones directas realizadas hasta el momento en el Poder Ejecutivo y los organismos auxiliares.



Te recomendamos...

Edomex tiene 60 objetivos prioritarios para combatir la corrupciónMás 25 mil mexiquenses han superado el coronavirus

Sin embargo, acotó, para que esto sea posible no basta con una petición, se necesita que sea un acuerdo de la comisión de Vigilancia del OSFEM, donde están representadas todas las fuerzas políticas de manera colegiada que el órgano debe atender en los plazos y términos previstos.



Sin duda, dijo, esta situación extraordinaria demanda que todos los entes públicos tengan una mayor responsabilidad en la aplicación de los recursos y gastos de emergencia, a través de adjudicaciones directas, que ya superan los mil 800 millones de pesos.



Pero, destacó, en el caso del gobierno se ve un ejercicio de rendición de cuentas, donde se observan detalles de los gastos en formatos abiertos, no así los entes municipales que a la fecha no han dado a conocer cuánto han ejercido, en qué y a través de quien, sólo se han limitado a dar información de contagios.



Señaló que el presidente de la comisión está preocupado por el tema y prepara una reunión con la comisión en estos días para que ahí se analice el tema, sino, se revisará hasta el siguiente año.



’Sería revisar si el uso de los recursos ha sido adecuado y la carga es para todas las entidades, no sólo estatales, sino también municipales. Estaremos atentos a las denuncias que se presenten, pero hasta el momento no hay una sola’.

En este caso que los productos se diluyen por su rápido uso, no es imposible conocer la ruta que siguió el dinero, quizá no a nivel de beneficiarios, pero si en gasto, a través de soportes, donde deben mostrar que vieron al menos dos o tres cotizaciones diferentes, entre otros detalles.



’Tienen que venir en la Cuenta Pública, en lo económico no hay pierde. Tanto hablar como beneficiarios, si es complicado; pero el mayor gasto está en el sector salud y ahí debe haber aún muchas evidencias’.

En algunos casos pueden saltar a la vista la erogación y uso de insumos en dependencias que estuvieron cerradas, que no eran para este fin, entre otras que darían pauta para revisar algunos casos de manera específica.



Hasta este fin de semana los gastos de 18 dependencias del Ejecutivo y 79 organismos auxiliares asciende a mil 533.9 millones de pesos, donde sigue a la cabeza el sector salud con 90 por ciento, donde se incluye al ISEM, ISSEMyM, el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango y el Instituto Materno Infantil.