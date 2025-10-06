Osvaldo Cortés legislador comprometido con el pueblo y la 4T: Secretario General de Gobierno

Acolman, EdoMéx. - El Secretario General de Gobierno del Estado de México Horacio Duarte Olivares, en representación de la Gobernadora Mexiquense Delfina Gómez Álvarez, asistió al Primer Informe de Actividades Legislativas del Diputado Local del Distrito 39 Osvaldo Cortés Contreras, realizado en la explanada municipal de Acolman, donde reconoció su trabajo político y de gestión a favor de las comunidades.



’Osvaldo representa el perfil de legisladoras y legisladores comprometidos con el pueblo y leales a los principios de la cuarta transformación de la vida pública del país’, expresó el Secretario General.



De igual forma, señaló que como Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, el legislador local ha impulsado la austeridad republicana, la transparencia y la disciplina presupuestaria, para garantizar que cada peso del pueblo vaya a lo necesario y se ocupe correctamente.



Duarte Olivares, subrayó que es importante que la gente sepa que hay obras, acciones y programas impulsados por la presidenta de México Claudia Sheinbaum y la mandataria mexiquense Delfina Gómez, pero son los legisladores federales y locales, quienes aprueban el presupuesto y el destino del dinero público para el pueblo.



Por ello, agradeció a todos los legisladores, porque están a la altura de la exigencia del pueblo, colaboran, ayudan y acompañan las iniciativas de la presidenta y de la gobernadora.



El segundo al frente en el Estado de México, confesó que aún hay pendientes por realizar en la entidad, pero resaltó que se han impulsado los programas sociales que están en la constitución, programas que les llegan a las mujeres, niños, jóvenes y personas de la tercera edad.

