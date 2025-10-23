Otorga Conalep presea a estudiantes del EdoMéx; los distingue por sus méritos y trayectoria

TOLUCA, Estado de México.– Por su liderazgo, patriotismo, servicio, valor y excelencia académica, cuatro estudiantes mexiquenses fueron reconocidos con la Presea ’Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2025’, otorgada por la Fundación de Apoyo a la Juventud, en coordinación con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).



La Presea reconoce a las y los estudiantes que se distinguen por sus méritos personales y trayectoria estudiantil. A nivel nacional se otorgaron 33 galardones; y el Estado de México ocupó el segundo lugar, con las cuatro distinciones recibidas.



En esta edición, se registraron 196 alumnos provenientes de 39 planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México.



Neri Santiago Mateos Peralta, del plantel Atizapán I, recibió la Presea Valor en Plata. A los doce años perdió una extremidad superior a causa de un accidente con pirotecnia; sin embargo, su fortaleza y determinación lo llevaron a continuar con sus estudios y, ya como alumno Conalep, a desarrollar ’MANROB’, un proyecto de prótesis a base de PET. Además del reconocimiento, él formará parte de la Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P., y recibirá ayuda económica mensual por 11 meses.



Por su parte, Ángel Méndez Alonso, del Plantel Tultitlán, obtuvo Mención Honorífica en la categoría de Servicio. Su liderazgo y compromiso social se reflejan en la creación de un club de jóvenes por la paz, mediante el cual impulsa talleres, charlas y actividades comunitarias que buscan motivar a sus compañeros a transformar positivamente su entorno.



También fue galardonado Ángel Jiménez Vázquez, del plantel Cuautitlán, con Mención Honorífica en la categoría de Valor. Luego de ser diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, que le provocó la pérdida de movilidad física; él encontró en la natación una nueva manera de fortalecerse y destacar. Gracias a su esfuerzo y disciplina, ha participado en competencias y ha sido reconocido a nivel nacional.



Finalmente, Braulio Perdomo Cuando, del Plantel Gustavo Baz, recibió la Medalla ICA. Después de un accidente que le provocó quemaduras en el rostro, él transformó esa experiencia en una fuente de impulso personal, destacando en el taller de Robótica y participando junto con su equipo en torneos nacionales e internacionales, incluido un certamen en China.



Las y los estudiantes reconocidos recibieron medallas, preseas y distinciones por su trayectoria, convirtiéndose en ejemplo de esfuerzo, resiliencia y liderazgo juvenil para toda la comunidad Conalep.



El Gobierno que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), continuará impulsando una enseñanza técnica integral, humanista y conectada con las oportunidades nacionales e internacionales, que fortalezca el desarrollo humano, académico y profesional de los jóvenes.