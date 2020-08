Otra mentira oficial, 48 mil fallecidos por covid-19

Héctor Javier Álvarez Ortiz



Nicolás Romero, México.- Con base en los datos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el matemático Raúl Rojas de la Universidad Libre de Berlín, anunció que hasta el 25 de julio en México habían fallecido 165 mil personas, cifra que contrasta con los 48 mil que reporta oficialmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que confirma que el mandatario le miente a la población, acusó el dirigente del Movimiento Antorchista en el noroeste mexiquense, Héctor Javier Álvarez Ortiz.



Desde el inicio de la pandemia –dijo– el presidente de México le ha mentido a la población al mandar el mensaje por los medios de comunicación, de que el coronavirus no era tan peligroso y que la gente podía seguir abrazándose y besándose. Pero lo grave del asunto es que desde ’la nueva normalidad’ impuesta por el gobierno federal, en plena pandemia, López Obrador ha hecho el llamado a la población para que salga a la calle con entusiasmo ’guardando las medidas de prevención’; llamado que la gente más pobre y la que perdió su fuente de empleo aceptó por necesidad, pues les era imposible quedarse en sus casas por más tiempo ya que no tenían recursos para solventar sus necesidades y hoy como consecuencia están infectados o han muerto en los hospitales o en sus casas.



El gobierno morenista de López Obrador con su ejemplo de no usar tapabocas, acudir a sus eventos, colocar el semáforo en naranja y al decir que ’ya se domó la pandemia’, que ’no nos fue tan mal’ y que ya está controlada, mentira sobre mentira, manda el mensaje de que se puede salir a la calle, de que ya no pasa nada. Y la mayoría de los mexicanos al no tener recursos para alimentarse y subsanar sus necesidades básicas se ha volcado a las calles, indicó.



¿Qué tienen que llevar a cabo el gobierno morenista de López Obrador para contener la pandemia y evitar que la gente siga perdiendo la vida? Solamente instaurar un plan nacional de distribución de alimento o de salarios básicos emergentes, para que la población tenga asegurada el alimento y sus necesidades básicas, con ello la gente se quedaría en sus casas, guardaría la cuarentena nuevamente y se le pondría fin a la propagación del coronavirus, apuntó Álvarez Ortiz.