Otra voluntaria de vacuna de AstraZeneca sufre síntomas ’inexplicables’

ACAPULCO, Gro., 20 de septiembre de 2020.- Una segunda voluntaria del proyecto de vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus presentó una enfermedad neurológica ’inexplicable’.



De acuerdo con El Universal, la farmacéutica dice que no hay evidencia suficiente de que esté relacionada con la sustancia.



AstraZeneca señaló al diario estadounidense The New York Times que no tiene aún el diagnóstico de este segundo caso, pero fuentes enteradas de la situación dijo que se trata de mielitis transversal, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria.



Fuente: Quadratín