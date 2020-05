Otro calvario de Cruz Azul: en riesgo de desafiliación de Liga MX

+Entre ellos, los hermanos Guillermo ’Billy’ –presidente del Cruz Azul-+ y Alfredo Freddy Álvarez Cuevas, así como de su cuñado Víctor Garcés, vicepresidentes



Ciudad de México, (BALÓN CUADRAD).- A la prolongada sequía de 23 años sin título, Cruz Azul –uno de los cuatro equipos más populares del futbol mexicano, con América, Chivas y Pumas–, se suma otro vía crucis: podría ser desafiliado de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), por malos manejos de su directiva.



Ese posibilidad se abrió –y escandalizó a la prensa nacional e incendió redes sociales–, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas bancarias de los hermanos Guillermo ’Billy’ –presidente del Cruz Azul– , Alfredo Álvarez Cuevas, así como de su cuñado Víctor Garcés, vicepresidentes del club, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, la Máquina podría ser desafiliada de la Liga MX y la FMF.



En el noticiero estelar de Televisa, En punto, Dennis Maerker, su conductora estrella, dio a conocer anoche la información y añadió que ’Billy Álvarez realizó movimientos irregulares por mil 200 millones de pesos en distintos países’.



Guillermo Álvarez ha mantenido agrios conflictos legales, desde hace más de una década, por el control del equipo, con su hermano Alfredo y Garcés.



El reglamento de afiliación de la FMF, en su artículo 66, establece: ’El Dueño y/o los Directivos del Club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo.’



De acuerdo con Trasnfermarkt –una especie de bolsa de valores del balompié mundial—, La Máquina tiene un valor de 46 millones 500 mil euros, poco más de mil 100 millones de pesos al cambio actual, que la Cooperativa Cementera corre el riesgo de perder si el club es desafiliado.



Guillermo Álvarez se amparó antes de que la UIF congelara sus cuentas por presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, según ESPN Digital.



’Es cierto, las congelaron por la mañana, y ya estamos tomando acciones entorno a esto’, informó la fuente de la escuadra albiceleste, consultada por ese portal de información deportiva.



Incluso, la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que las cuentas fueran congeladas, para continuar con las investigaciones. Hasta ahora no se ha emitido orden de aprehensión en contra de alguno de los tres involucrados.



’Se congeló una parte importante, cuando uno de los engranajes del reloj se frena, echa a perder toda la maquinaria’, filosofó a ESPN, José Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul.



’Lo mejor que podemos hacer es ponernos a la orden de las autoridades y aclarar este asunto, porque es una investigación que se deriva de una denuncia y nosotros estamos tranquilos en esa parte’, agregó.



Confirmó que por ahora no existen órdenes de aprehensión en contra de alguno de los directivos del Cruz Azul o la Cooperativa, además que que hasta ahora no han tenido contacto con la UIF, que es la que los acusa.



’Nosotros estamos tranquilos, ya se tomaron las acciones pertinentes. Lo único que sí es que se afectan a miles de familias. Porque se congelaron algunas cuentas de la Cooperativa. Esta es una empresa que siempre ha tenido una buena imagen’, argumentó.



Y puntualizó:



’Lo mejor que podemos hacer es ponernos a la orden de las autoridades y aclarar este asunto.Porque es una investigación que se deriva de una denuncia y nosotros estamos tranquilos en esa parte.’



Los directivos de la Cooperativa Cruz Azul se percataron que sus cuentas fueron congeladas debido a que algunos socios no podían hacer depósitos y luego las entidades bancarias les confirmaron que la UIF y Hacienda, habían tomado acciones debido a que se investigaba una presunta participación en los delitos mencionados.



’Nosotros nos enteramos en primera instancia por los distribuidores que no podían llevar a cabo las transferencias que correspondían a la operación. Porque las cuentas no se lo permitían y luego por las instituciones bancarias, pero nunca por la UIF’, precisó el portavoz.



En entrevista con la revista Proceso, Billy Álvarez reconoció, en marzo pasado, que no renunciará a su cargo en el equipo ni tampoco a la dirección de la Cooperativa Cruz Azul, a pesar de los litigios que mantiene con un grupo disidente que lo ha señalado reiteradamente por malos manejos en los que ha incurrido con el dinero de los cooperativistas.



’¿Usted cree que (la permanencia) es por mi propia decisión? ¿Puede un hombre mantenerse en el puesto por sí mismo, porque es un dictador? Mi cargo es por tiempo indefinido y con base en resultados’, preguntó Billy Álvarez, entrevistado por el prestigiado semanario.



El dirigente celeste también señaló, sin mencionarlo, a su hermano como su posible sucesor en el cargo.



’Sí tengo una idea de quién podría ser, pero –aclara– no solo hay una persona’, expresó, y enumeró una lista de cualidades para los candidatos, como la de que tiene que ser socio de la Cooperativa, tener conocimiento de la industria, del mercado y ’de cómo están las circunstancias de una estructura financiera sana para que la empresa pueda seguir como hasta ahora.’