Otro cuerpo sin vida es encontrado en pleno centro de la localidad de los Reyes La Paz ante la pasividad de la alcaldesa Ofelia Medina

La Paz, Mex. -De nueva cuenta las calles de este peligroso y violento municipio se vuelven a teñir de sangre, pues en definitiva la alcaldesa morenista, Ofelia Medina Serrano, aunque no lo dice pero la realidad es de que no tiene ni siquiera tantita idea de cómo hacer para cuando menos intentar ahuyentar a la delincuencia organizada que permita a la población obtener tantita confianza para transitar sin peligro por las peligrosas calles de la localidad.

En esta ocasión el cuerpo de un hombre fue hallado en la esquina de Avenida San Francisco y Avenida Morelos. frente a la presidencia municipal, revela un informe del director de seguridad ciudadana municipal, Braulio Martínez Palomares.

Al momento esta como desconocido, no tenía zapatos, informaron los patrulleros de la unidad 25148 quienes manifestaron que al llegar al lugar lo encontraron sobre la banqueta ya sin signos vitales de vida, el masculino de quien nadie dio identificación alguna es de aproximadamente 55 años de edad, vestía pantalón de mezclilla azul. playera blanca suéter café calcetines grises y sin zapatos.

Sobre los hechos, nadie pudo proporcionar dato alguno que permita que la fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inicie el trabajo de investigación para dar con los presuntos responsables de este crimen que al parecer entre la sociedad ya no le impacta encontrar personas asesinadas en cualquier calle de este tenebroso municipio violento que no garantiza ninguna clase para la misma población.