Otro día más sin verte

Querido lector, otro día más sin vernos, y con suerte hasta junio, pero mientras les dejo estas líneas tratando de entender lo que pasa con nuestro México lindo y querido, nuestras autoridades y gobernantes que cada día hacen cosas por las que uno llora (no precisamente de amor), las vueltas que da la vida y todos con el alma en un hilo.



Para empezar la maldita primavera trajo altas temperaturas, quema, agobia, no deja dormir, ni desnudo, no piensen mal, es para combatir el calor, afortunadamente todos estamos en casa, no salimos como nos dice el Secretario de Salud Hugo López-Gatel (como si fuera posible); el asesino invisible está bajo control, para ser pandemia no ha matado a casi nadie, me imagino que es por el excelente trabajo de las autoridades y no porque sea la enfermedad más peligrosa de todos los tiempos.



El Gobernador de Jalisco, una mente increíble, una astucia sin igual ha declarado casi un toque de queda en la ciudad y a quien no obedezca le esperan sanciones como multas y prisión, para proteger a la ciudadanía de un microbio muy peligroso, no detiene ni desmantela al Cartel Jalisco Nueva Generación, ni a los delincuentes que día a día acaban con las personas trabajadoras, pero eso si, a los ciudadanos que por necesidad tienen que salir, esos al ’bote’.



Y hablando de ese tema, se están otorgando despensas, apoyos y ayuda humanitaria a varias comunidades por parte del Chapo de Sinaloa (su hija) con todo y foto serigrafiada, solo le faltó el autógrafo, la Familia Michoacana de igual manera y si también Jalisco Nueva Generación. Que bonito es lo bonito, lo que muchos empresarios no haces y quieren boicotear al Presidente, ellos salen a las calles o van a las casas a dejar cosas para que sobreviva la gente.



No es nada nuevo que el ’narco’ haga esto, hizo escuelas, iglesias, aeropuertos. Caminos y no gobiernos anteriores, si no hubiera sido por el que estaba borracho pero de amor por controlar la mercancía, el que desató toda la violencia en nuestro país y quiere seguir ’chupando’ no la sangre, licor si, para que mentir pero también el dinero de los mexicanos, fue Felipe Calderón, que ahora tiene solución a todos los problemas (los que no combatió y los que generó).



Quiero hacer mención de un personaje que conozco, que tenía un pensamiento positivo, que deseaba hacer mucho por el país, que se le puso al ’brinco’ a Peña Nieto y le dijo que era un estúpido, me refiero a Pedro Ferriz de Con, el cual quiere hacer un golpe de estado, sin el ejército claro está, vendernos a Estados Unidos, esto por una supuesta grabación donde se escucha haciendo mención a boicotear a la 4T. no sé que tan cierto sea, pero le doy el beneficio de la duda.



Y cuando decíamos, para abril o para mayo se acaba esto, no, no es así, tal vez hasta junio podamos hacer nuestras actividades normales, ya muchos piden mátenme porque me muero, la crisis económica está y se va poner peor, se grita necesito dinero, pero mucho dinero, para dar de comer, comprar gas, lo básico para ’sobrevivir’ al coronabicho, viene la fase tres con personas que ya salen mas a las calles, que hacen filas de hasta 400 metros, sin respetar la sana distancia, desde las 5 de la mañana para recibir un vale de $300.00 que por cierto no les dieron, usted disculpe joven pero hasta fin de mes.



Por otra parte y no se le entiende a las personas es que los ’desgraciados’ que te hacían esperar en el seguro, ahora son héroes y les llevan mariachis, se quejaban del trato de las enfermeras y hasta porras les echan desde las calles, que el seguro una porquería, que el ISSSTE otro tanto, arremetían duro contra el mal servicio y ahora dejan a sus enfermos en manos de Dios y de los médicos, difícil de creer.



Primero verán, que pasa la A con sus dos patitas muy abiertas al pasar, esto porque no se va a perder el ciclo escolar dijo el Secretario de Educación Pública, ya están todos los niños de México tomando clases con Cri-Cri, Chabelo, el tío Gamboín (perdón eso era de mis tiempos) con Daddy Yanke, Maluma y otros más, porque para ser sinceros los chamacos no lo están haciendo, no están preparados. Capacitados, para trabajar en línea, saben bajar juegos, buscar música, chatear pero aprender, por medio de una computadora, Tablet, televisión, radio y todo lo que la SEP puso a su disposición, no se si se logre.



Para finalizar, ’se le viene el mundo encima’ a López Obrador, en vez de dar dinero a los ’ninis’ o a los ’huachicoleros’ debería de ayudar a meseros y meseras, a los obreros, a toda la gente trabajadora del país, no a los que no producen ni tienen necesidad, que se les de a los trabajadores de la salud los insumos necesarios, los Senadores Panistas traen mejores artículos de protección que los médicos, no se que va a asar, lo que si veo es una pérdida de trabajos, de dinero, las familias quieren salir a trabajar en tianguis, el comercio informal para mantener a sus familias, o nos morimos de hambre o por el bicho que no mata más de lo que las personas hacen con un arma. Pero como siempre querido lector, usted tiene la mejor opinión y la última palabra. Y al final…